Mientras que muchos gigantes de la tecnología adoptan el metaverso como la próxima frontera de crecimiento, Sundar Pichai ve que el futuro de Google reposa en su oferta más antigua: la búsqueda por internet.

“Me siento afortunado de que nuestra misión sea atemporal”, dijo Pichai, director ejecutivo de Google y su empresa matriz, Alphabet Inc., en una entrevista con Emily Chang de Bloomberg Television para el New Economy Forum de Bloomberg en Singapur. “Hay más necesidad de organizar la información que nunca”.

Anteriormente este mes, Alphabet cruzó brevemente los US$ 2 billones en valor de mercado gracias al crecimiento de las ventas y las ganancias durante la pandemia.

Cuando se le preguntó de dónde vendría el próximo billón, Pichai señaló el servicio principal de su empresa. Los consumidores harán más preguntas a los computadores con voz y “experiencias multimodales”, proyectó. “Ser capaz de adaptarse a todo eso y evolucionar la búsqueda seguirá siendo la mayor oportunidad”, dijo Pichai.

Desde que asumió el control de Google en el 2015, Pichai ha empujado a la compañía hacia la computación en la nube y la inteligencia artificial, mientras enfrenta un aumento en el escrutinio regulatorio. En la entrevista, Pichai señaló los negocios de crecimiento clave de Google (la nube, el servicio de videos de YouTube y su tienda de aplicaciones) y dijo que las inversiones en inteligencia artificial eran “subyacentes” a cada uno de ellos.

El ejecutivo nacido en India también dijo que espera que primero desarrollen y prueben más productos de Google en Asia, antes de extenderlos al resto del mundo, pero no en China. Después de congelar los planes para llevar la búsqueda a China continental en el 2018, luego de un tumulto de empleados, Google ha mantenido la mayoría de sus servicios fuera del país más poblado del mundo. “No veo que eso cambie”, dijo Pichai.

Pero no comparte la visión sombría de otros ejecutivos de Silicon Valley sobre los avances tecnológicos de China. Pichai reconoció que Google está “codo con codo” con las empresas chinas de inteligencia artificial y computación cuántica, pero argumentó que Estados Unidos y China tienen espacio para colaborar en áreas como el cambio climático y la seguridad de la inteligencia artificial.

Algunos de los pares más importantes de Google, como Microsoft Corp. y la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., proyectan sus futuros en torno a los mundos virtuales del metaverso.

Google ha adoptado varios enfoques en productos de realidad virtual y aumentada, con un éxito limitado. Hace años, su primer intento, el casco Google Glass, fracasó. Google recientemente colocó estos esfuerzos en una nueva división que reporta a Pichai, aunque no proporcionó detalles sobre la estrategia.

“Siempre me ha entusiasmado el futuro de la informática inmersiva”, dijo. “Esto no pertenece a ninguna empresa. Esta es la evolución de internet”.

Los defensores del metaverso a menudo hablan sobre el potencial de construir nuevas tecnologías como cadena de bloques y criptomonedas. Aparte de algunas asociaciones en la nube, Google se ha mantenido al margen de esta parte de la industria.