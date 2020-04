Procter & Gamble Co superó las expectativas de utilidades trimestrales debido a que los consumidores se abastecieron de productos desde detergentes y rollos de papel higiénico a pañales durante el estricto confinamiento aplicado en el mundo para frenar la propagación del coronavirus.

P&G, que vende sus productos en más de 180 países, registró crecimientos de ventas en tres de sus cinco unidades, lo que hacía que sus acciones subieran 1.3% en las primeras operaciones del viernes.

La compañía también dijo que espera pagar más de US$ 7,500 millones en dividendos y recomprar entre US$ 7,000 millones y US$ 8,000 millones de acciones en el año fiscal 2020.

Las ventas en su unidad de cuidado de la salud subieron 7%, mientras que las de textiles y para el hogar crecieron 8%. El negocio de productos para bebés y femeninos registró un incremento de 6%. Los ingresos cayeron en los segmentos de belleza y aseo personal.

Muchos de los productos de la compañía, incluidas las toallas de papel Bounty, el papel higiénico Charmin , los pañales Pampers y los tampones Tampax , han registrado una alta demanda en los supermercados de Estados Unidos en las últimas semanas.

En el tercer trimestre, terminado el 31 de marzo, las ventas netas crecieron 5% a US$ 17,210 millones, debido a que los consumidores se abastecieron durante las últimas semanas de ese período en Estados Unidos.

Analistas esperaban ventas de US$ 17,460 millones, según datos de IBES de Refinitiv.

Al excluir ítems extraordinarios, la compañía ganó US$ 1.17 por acción, superando las estimaciones de Wall Street en 4 centavos.

Las utilidades netas atribuibles a la compañía crecieron a US$ 2,920 millones, o US$ 1.12 por acción, en el trimestre, desde US$ 2,750 millones, o US$ 1.04 por acción, el año previo.

La compañía, sin embargo, recortó su objetivo de crecimiento de ventas para el año a entre 3% y 4% desde su proyección previa de 4% a 5% debido a la fluctuación del tipo de cambio.