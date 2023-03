La empresa pública Petroperú estimó este miércoles que la refinería de Talara, la mayor del país, comenzará a funcionar a pleno rendimiento en octubre de 2023, con una producción próxima a 41,000 barriles diarios de petróleo.

El presidente de Petroperú, Carlos Vives Suárez, celebró en una rueda de prensa organizada por la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) que la activación de Talara va a generar “flujos importantes de dinero a la empresa”.

En este sentido, Vives señaló que los lotes de Talara, cuyos contratos con empresas privadas estén próximos a vencer, deben ser operados por la petrolera estatal al ser yacimientos de fácil extracción y, por tanto, de poco riesgo para Petroperú.

“No tendría sentido que se le otorgue a un tercero cuando ahí no hay mayor riesgo. Todos los días, las instalaciones de subsuelo de esos pozos operan fácilmente el crudo a la superficie. Es dinero contante y sonante”, subrayó el presidente de la petrolera pública sobre los lotes del noroeste de Perú a los medios internacionales.

En cuanto a la refinería de Talara, pese a la falta de implementación de unidades de optimización para la conversión del crudo, la gerente general de Petroperú, Beatriz Fung, destacó el “hito importante” logrado el 28 de febrero con el arranque progresivo de la refinería e inicio de las extracciones de petróleo.

Así, Fung afirmó que para marzo tienen producción programada de 30,000 barriles diarios de diésel, algo que va a permitir desplazar de forma progresiva las importaciones, según la gerente general de mayor empresa pública del país andino.

A partir de junio, la petrolera espera alcanzar la producción máxima en Talara, pero no será hasta octubre cuando las empresas contratistas completen las pruebas de garantía de carga y calidad que aseguren la actividad plena de la refinería, confirmaron a EFE fuentes de Petroperú.

Con la implementación de la unidad reformadora catalítica -encargada de dar valor a la nafta extraída- Petroperú espera reducir en más de un 50 % las importaciones de diésel.

Aun así, Fung señaló que la rentabilidad de Talara no está optimizada, a la espera de aplicar las unidades transformadoras que aporten el valor agregado para transformar la gasolina y petróleo residual, que hoy se vende a US$ 60 el barril, en un crudo mejorado que actualmente se exporta a US$ 77 el barril.

“Esta producción todavía no le genera la rentabilidad necesaria a Petroperú, por eso decimos que Talara todavía no tiene una rentabilidad optimizada desde su proceso de arranque”, explicó Fung .

Con ello, la petrolera espera “proteger el flujo de caja”, lo que considera que es el objetivo final de la empresa estatal tras haberse enfrentado a “muchos eventos críticos, tanto externos como internos” a lo largo de 2022.

Petroperú estimó un ingreso de US$ 500 millones en 2023 y, con ello, empezar en el segundo semestre de este año la devolución a dos años del préstamo estatal de US$ 750 millones recibido en 2022.

“En cuanto al monto de inversión de Talara, hoy por hoy se tiene un monto aprobado de 5,290 millones (de dólares) que no incluye los intereses”, aseguró Fung, quien añadió que el presupuesto de Talara aún se enfrenta a una revisión final que podría incrementar su costo hasta US$ 5,400 millones.

Ante esta situación económica, Vives anunció que la empresa PriceWaterhouseCoopers (PWC) se encargará de auditar los resultados financieros de 2022 y reestructurar Petroperú.

Fuente: EFE

