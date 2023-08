La empresa exportadora Perú Mc Fruits busca repotenciar su presencia en China, Europa y Estados Unidos, a cuyos mercados actualmente ya llegan los arándanos que cultivan a 300 metros sobre el nivel del mar, en Huaral.

“Nuestro objetivo es posicionarnos en nuevos mercados, es decir exportar arándanos con una nueva marca representada por Perú Mc Fruits. Nuestros principales destinos para la exportación de arándanos son China, a los mercados de Guangzhou y Shanghái, Europa y Estados Unidos”, sostuvo el gerente general Manuel Canales.

LEA TAMBIÉN: Arándanos de tamaños más pequeños y menor volumen por fenómeno El Niño

De este modo, la empresa se ha enfocado en exportar variedades como Ventura, Mágica y Eskoya, que se comercializan vía marítima por su mayor resistencia al viaje. Mientras, Biloxi y Esmeralda —al tener menor resistencia —, son enviadas vía aérea para asegurar su óptima calidad a la llegada.

“Lo primero que buscamos es obtener la máxima producción en volumen, por ello debemos evitar que la climatología afecte la producción estimada en la campaña anterior. Estamos exportando 31,996 cajas de arándanos que vienen a ser aproximadamente 50 toneladas exportables por vía marítima, en cambio exportamos 8,400 cajas por vía aérea que se refieren a 13 toneladas exportables”, explicó Canales.

En torno a los precios, el empresario manifestó que, si el volumen exportable mundial es alto, los precios suelen ser bajos, aproximadamente entre US$ 9.5 a US$ 10.2 FOB. “Si el volumen es bajo, los precios comienzan a subir, aproximadamente entre US$ 14,5 a US$ 152 FOB”, añadió.

Adicionalmente, Perú Mc Fruits suministra otras frutas como palta Hass, cítricos y mango Kent. “Lo que buscamos este año es duplicar el volumen del año anterior y ver la posibilidad de sumar nuevas variedades a otros mercados que nos den mayor valor a nuestro producto exportable”, finalizó.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.