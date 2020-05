Víctor Hugo Montalvo, dirigente del gremio de peluquerías, explicó que las peluquerías formales no están preparadas para brindar el servicio a domicilio tal como lo plantea el Gobierno dado que no existe un protocolo bioseguridad a lo que se suma la falta de equipos y de mano de obra ante la extensión de la cuarentena.

“(¿Por qué no están preparados para el servicio a domicilio?) Primero porque se dio de sorpresa. A lo que se suma que no tenemos los equipos a disposición, es decir, nuestra mano de obra no la tenemos a disposición en plena cuarentena, a lo que se añade asumir el riesgo de que el trabajador y el cliente se puedan contagiar. El esfuerzo es doble por lo que preferimos trabajar nuestros protocolos en nuestros propios salones y cumplirlos con la responsabilidad que nos caracteriza”, acotó en RPP.

Agregó que la disposición del Gobierno puede aplicarse para los independientes dedicados al rubro de la belleza bajo su propia responsabilidad respecto a posibles contagios.

Caso contrario -señaló- es para las peluquerías formales que requieren de la implementación de un protocolo mínimo de riesgo.

“Este decreto se dio de la noche a la mañana por lo que no se ha implementado un protocolo mínimo de riesgo. Además nos estamos enfocando en abrir nuestros locales dado que a las peluquerías formales se les va a exigir protocolos rigurosos. Si haces uno, dejas hacer lo otro”, dijo.

“Tenemos que mandar a una persona a 3 a 4 casas, imagínense el recorrido. No es como dejar 10 menús, sino recorrer diferentes distritos en plena cuarentena. Sabemos que hay necesidad y si un grupo puede cumplir sus protocolos, bienvenido sea. Aquellos que pueden ofrecer el servicio a domicilio, pues que le hagan”, puntualizó.