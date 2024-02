El fabricante de procesadores estadounidense Nvidia anunció este miércoles sus resultados del ejercicio 2023, un año récord en el que multiplicó por seis su beneficio neto gracias al avance de la Inteligencia Artificial (IA).

Nvidia registró sus mejores cifras por la creciente demanda en torno a la IA: un beneficio acumulado de US$ 29,760 millones (un 581% más respecto a los US$ 4,368 millones del 2022) y una facturación de US$ 60,922 millones (un 126% más), según un comunicado.

“La computación acelerada y la IA generativa han alcanzado un punto de inflexión. La demanda está aumentando en todo el mundo a lo largo de empresas, industrias y naciones”, dijo en la nota el fundador y consejero delegado, Jensen Huang.

LEA TAMBIÉN: Nvidia supera a Amazon en valor de mercado tras fuerte repunte

Nvidia, que ha ido revelando cómo su volumen de negocio se disparaba cada trimestre, también registró récords en el cuarto y último tramo del ejercicio: un beneficio de US$ 12,285 millones (un 769% más) y una facturación de US$ 22,103 millones (un 265% más).

La empresa destacó la buena marcha de su Centro de Datos, que representó el 78% de sus ingresos anuales, seguido por la división de “gaming” (juegos), que representa un 17 %, y en menor medida, las de visualización profesional y de automoción.

El Centro de Datos se vio impulsado en los últimos meses por la demanda del procesador Nvidia Hopper GPU, especializado en el entrenamiento de los modelos de lenguaje, los sistemas de recomendación y las aplicaciones de IA generativa, según un documento que detalla los resultados.

En el último trimestre, más de la mitad de los ingresos del Centro de Datos procedieron de los grandes proveedores de servicios en la nube, y a nivel geográfico destacó la bajada de ventas a China, como había previsto, por los “requisitos de licencias del Gobierno de EE.UU.”, indica la nota.

En ese periodo, la empresa señaló que sus gastos operativos aumentaron un 23% interanual debido a una mayor contratación y promoción de los empleados, mientras que a nivel anual se anotó un cargo de US$ 1,400 millones por la cancelación de la compra de la tecnológica Arm.

Los resultados generaron gran expectación hoy en Wall Street, donde algunos analistas vaticinan que la empresa se desinflará pronto tras el crecimiento explosivo de los últimos meses, ligado al auge de la IA pero también posiblemente como parte de una burbuja.

En todo caso, los resultados fueron mejores de lo esperado y las acciones de Nvidia se disparaban un 10% en las operaciones posteriores al cierre de la bolsa, en una primera buena reacción del mercado.

El valor bursátil de Nvidia se ha disparado un 225% en el último año, y con una capitalización de US$ 1.72 billones es una de las mayores empresas del mercado, dentro del grupo de las “magníficas siete” tecnológicas junto a Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla y Alphabet.