La empresa de estudios de mercados y audiencias espera poder ahorrarse US$ 250 millones anuales antes de impuestos con la aplicación de este plan de recortes, con un coste estimado de entre US$ 150 y US$ 170 millones.

Nielsen detalló que pagará indemnizaciones a los trabajadores despedidos hasta finales del 2021.

El anuncio forma parte de un plan adelantado en abril para consolidar plataformas, automatizar procesos y "optimizar la presencia internacional" de la empresa, presente en cien países. La compañía confió que este plan de reestructuración "posicionará a la empresa para obtener mayor rentabilidad y crecimiento".

Al término del pasado año, la compañía contaba con unos 46,000 trabajadores, lo que significa que el recorte de plantilla anunciado sería de casi el 8% de su plantilla mundial.

David Kenny, consejero delegado de Nielsen, dijo citado en la nota que “estas acciones de reestructuración acelerarán más nuestra transformación hacia una organización más eficiente, ágil y escalable, con el objetivo de promover la expansión de los márgenes y la generación de liquidez”.