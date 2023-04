La propuesta revisada, que llega dos meses después de que Newcrest rechazara la oferta anterior de acciones de Newmont por US$ 17,000 millones, daría a los titulares de Newcrest 0.4 acciones en la minera de oro más grande del mundo por cada una.

El acuerdo también permite a Newcrest pagar un dividendo especial franqueado de hasta US$ 1.10 por acción. Eso suma un valor implícito combinado de 32.87 dólares australianos por acción, lo que representa una prima de más del 46% con respecto al precio no perturbado de Newcrest antes de la oferta de febrero.

La minera australiana saltó con la noticia y cerró con un alza del 5.2% a 29.74 dólares australianos en Sídney. Las acciones de Newmont cayeron un 0.9% a US$ 50.63 a las 9:56 a. m. en Nueva York el martes.

El acuerdo, que sería la mayor adquisición de minería de oro, es clave para el esfuerzo de Newmont por aumentar la producción y extender su liderazgo sobre otros rivales de minería de lingotes como Barrick Gold Corp., lo que aumenta su atractivo para los inversionistas generalistas. También aumentará la exposición de Newmont al cobre, un material clave en la transición de energía limpia, en un momento en que los analistas predicen una gran escasez de metal para cableado durante la próxima década. Newcrest quiere que el cobre represente más del 50% de los ingresos para fines de la década, frente a alrededor de una cuarta parte ahora.

“Juntos como el líder indiscutible en la minería de oro, estaríamos bien posicionados para generar rendimientos fuertes, estables y duraderos con el mejor desempeño de sustentabilidad de su clase en las próximas décadas”, dijo el presidente ejecutivo de Newmont, Tom Palmer , en un comunicado.

El principal accionista de Newcrest, Allan Gray Ltd. , se describió a sí mismo como “dispuesto positivamente a esta transacción”. El administrador de activos tiene una participación del 7.3% en Newcrest, según datos compilados por Bloomberg, lo que lo convierte en el segundo mayor accionista detrás de BlackRock Inc.

“Anteriormente, sentí que la proporción de scrip que se ofrecía no lograba el equilibrio correcto y favorecía innecesariamente a los accionistas de Newmont. Está claro que esto es una mejora”, dijo Simon Mawhinney , director de inversiones de Allan Gray Australia Pty Ltd.

“Aunque siento que el mercado, y posiblemente Newmont, subestima los activos de Newcrest, no me siento lo suficientemente agraviado como para intentar arruinar una transacción como esta”.

El analista de Morgans Financial, Sharad Bhat , describió la oferta como “un precio razonable”.

La actividad de negociación en el sector minero ha aumentado en los últimos meses, después de dos años de aumento de los precios de las materias primas que han dejado a muchas empresas mineras inundadas de efectivo, pero todavía sin producción futura. La semana pasada, la minera canadiense Teck Resources Ltd. rechazó una oferta pública de adquisición del gigante anglo-suizo de materias primas Glencore PLC por US$ 23,000 millones.

La oferta de Newmont sigue a otros grandes acuerdos de oro, incluida la adquisición de Yamana Gold Inc. por US$ 5,200 millones y la adquisición de Kirkland Lake Gold Ltd. por parte de Agnico Eagle Mines Ltd. por US$ 10,400 millones hace un año.

El componente de dividendos de la propuesta aprovecha una ley fiscal australiana que otorga créditos fiscales a los accionistas nacionales en empresas locales, pero no estaría disponible tras la adquisición por parte de la empresa estadounidense. Estos créditos, basados en el principio de que el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta personal son intercambiables, pueden ser “increíblemente atractivos para los accionistas domiciliados en Australia”, dijo Mawhinney, y agregó que era una razón clave por la que le gustaba la oferta.

Newcrest dijo que había abierto sus libros para la “diligencia debida de confirmación”, pero el acuerdo aún tiene varios obstáculos que superar, incluida la obtención de una recomendación de la junta de Newcrest. Se espera que la diligencia debida tome aproximadamente cuatro semanas. Newmont ha indicado que su oferta es la “mejor y definitiva”.

Newcrest cuenta con el asesoramiento de JPMorgan Chase & Co. y Gresham Advisory Partners Ltd. Newmont ha contratado a BofA Securities, Centerview Partners LLC y Lazard Ltd. como sus asesores financieros.

