El CEO y director del Centro de Fertilidad EmbryoFertility, Javier García-Ferreyra, destacó que la fertilidad en la mujer empieza a decaer a partir de los 35 años en adelante; básicamente, impulsado por la tenencia de óvulos maduros y en menor cantidad. “Eso no quiere decir que no se puedan embarazar, solo que es más difícil, pues tienen menos óvulos de calidad y cantidad; además, que muchos de estos (óvulos) van teniendo daños que se van traduciendo en problemas genéticos”, explicó.

En esa línea, García-Ferreyra manifestó que cada vez son más las mujeres que buscan la asistencia médica para quedar embarazadas, por medio de procedimientos de baja complejidad como la inseminación intrauterina o de alta complejidad, como la fecundación in vitro.

“El procedimiento más buscado es la fecundación in vitro, con un crecimiento anual de entre 60% o 70%. Generalmente, son las mujeres por encima de los 35 años las que recurren a esta alternativa”, refirió.

Dicho procedimiento consiste en la estimulación ovárica, mediante la aplicación de hormonas, a fin de generar múltiples folículos y, por tanto, óvulos. “En un momento de esa estimulación, recuperamos los óvulos desde los ovarios y en un laboratorio los unimos con los espermatozoides de la pareja o el donante. La finalidad es formar embriones para lograr un embarazo”, indicó.

La fecundación in vitro tiene un periodo de aproximadamente dos meses y medio, desde el inicio de los exámenes y preparación de la paciente hasta la colocación del embrión en el útero. Este procedimiento tiene un precio aproximado de S/ 16,000.

Sin embargo, el especialista recordó que, a la fecha, no existe ningún procedimiento de reproducción asistida que sea 100% efectiva, pues hay diversos factores que no se pueden controlar, tales como la reacción de la cavidad uterina a la transferencia del embrión.

Estudios genéticos

Actualmente, la ciencia, a través de estudios genéticos preimplantacionales permite identificar embriones que tendrán dificultad para ser implantados o que serán pasibles, posteriormente, de abortos instantáneos por problemas genéticos. Asimismo, también reconocer aquellos que por números de cromosomas pueden derivar en futuros bebés con síndrome de Down o de Turner.

“Lo que estos estudios no permiten descartar son todos los problemas genéticos que se presentan en la especie humana, por ejemplo; el autismo”, remarcó.

Los estudios genéticos son un procedimiento adicional a la fecundación in vitro, con un periodo demandante de entre 2 a 4 semanas y con un costo de entre US$ 3,500 a US$ 3,800.

“En estos estudios, lo que hacemos es retirar dos o tres células a cada uno de los embriones, de modo de enviarlas al laboratorio para analizar su constitución de cromosomas”, precisó.

Inseminación intrauterina

La inseminación intrauterina es otra de las alternativas a las que puede recurrir una mujer que desea embarazarse; sin embargo, el experto afirmó que las probabilidades de lograr éxito a través de este procedimiento es de un 10% a 15%, mientras que la fecundación in vitro puede llegar incluso al 80%.

Este mecanismo demanda de un periodo de aproximadamente dos meses y un costo de entre S/ 4,000 a S/ 6,000.

Negocio en crecimiento

EmbryoFertility es un centro de fertilidad con tres años de creación, enfocado en procedimientos de fertilidad.

“Hemos tenido un crecimiento interesante en todo este tiempo, afianzado en diversos procedimientos de fertilidad que reconocemos son costosos. Cada año hay más centros de fertilidad en el país; hace 25 años eran dos y hoy quizá llegan a los 17 no solo en Lima, sino también en provincias”, refirió García-Ferreyra.

Afirmó que en el país existen cerca de 600,000 personas con problemas de fertilidad, considerando también que situaciones relacionadas al estrés, contaminación, alimentación, entre otros factores, impactan en una disminución de la fecundidad en hombres y mujeres.

El dato

Congelamiento de óvulos. El experto sostuvo que este procedimiento crece de manera lenta, especialmente, en mujeres mayores de 30 años. El costo es de S/ 13,000, incluyendo evaluaciones, ecografías, hormonas, recuperación de los óvulos, entre otros; además, del congelamiento de entre 12 a 15 meses. “En adelante, el mantenimiento anual es de S/ 1,000 aproximadamente”, añadió.

