Existen tres razones por las que se solicita la congelación de óvulos: por mujeres que quieren posponer la maternidad, por la detección de cáncer y pasarán por alguna quimioterapia, o porque tienen pocos ovocitos y deben juntar más para lograr una fecundación.

Perfiles de mujeres que congelan sus óvulos

Roly Hilario, doctor de Procrear, relata que, en su mayoría, las mujeres que llegan al consultorio tienen entre 30 y 40 años. “Vienen preocupadas para congelar sus óvulos porque no tienen una pareja estable y temen por la edad para tener sus hijos. Son la mayoría, el 80%. No es el grupo ideal porque en el futuro tendrán un bajo porcentaje de embarazo”.

En la misma línea, Javier García, representante de Embryo Fertility indica que cada vez acuden más pacientes a la clínica, pero están por encima de los 30 años, e incluso este procedimiento es considerado cuando las mujeres llegan a los 40 años porque “la maternidad cada vez está siendo más retrasada, por temas sociales, desarrollo personal, etc. Ya sea por temas personales, lo cual está bien, pero el reloj biológico de la mujer se va terminando”.

Enrique Noriega, también médico de Procrear, señala que el tema se ha mediatizado y, actualmente, el 40% de personas que acuden a consultas en su laboratorio son para congelar sus óvulos. Por otro lado, también detalló que, usualmente, estas pacientes regresan cuando tienen 42 años, es decir, los congelan por casi 10 años.

“De este porcentaje, la mayoría ha culminado su carrera, quieren hacer alguna maestría y tienen claro de que quieren ser madres, pero más adelante. La mayoría son peruanas, pero también he recibido pacientes de Europa que vienen a hacerse el tratamiento aquí. Será un 10%”.

Las clínicas de fertilidad intentan hacer campañas o publicidad en redes sociales para atraer a un público más joven y que tenga una visión de la maternidad en el futuro, ya que la cantidad y calidad de óvulos que produce una mujer de 30 años es diferente a la que produce una mayor a 35 años.

Es importante resaltar que todas las mujeres pueden congelar sus óvulos; sin embargo, quienes posean más de 35 años tendrán menos posibilidades de fecundar en el futuro.

Costo de Congelar los óvulos

El costo para congelar óvulos varía de acuerdo a la clínica y las promociones que se ofrezcan. Roly Hilario y Enrique Noriega coinciden que el precio para este procedimiento varía entre US$ 3,500 y US$ 4,000, dependiendo de “los gastos de la ecografía, hormonas, el costo de congelación, etc”.

Por otro lado, Javier García de Embryo Fertility menciona que el costo es de US$ 12,900, pero se incluyen 15 meses de congelamiento en este paquete. Con respecto al costo de congelamiento mensual, Roly Hilario menciona que este tiene un costo de S/ 150 aproximadamente.

Proceso para la congelación de óvulos

El procedimiento consiste en tres pasos. Debido a que la mujer produce solo un óvulo y deshecha de 15 a 20 folículos, mensualmente, se realiza la estimulación de los ovocitos, generalmente en el segundo día de la menstruación. Se administran hormonas ováricas para que crezcan los óvulos y, luego de 9 días, se evalúan el tamaño y la cantidad que se han desarrollado con ecografías.

Dos días después, se realiza la segunda etapa: la aspiración. Es un procedimiento bajo anestesia en la que se extraen de 15 a 20 óvulos con una aguja que se introduce por el canal vaginal. Se evalúa la madurez de los ovocitos y se procede con la etapa final.

Estos óvulos son congelados a una temperatura de -196° para detener su desarrollo y, posteriormente, se podrán conservar hasta por más de 20 años. Los trasladarán al Banco de Óvulos hasta que el paciente los requiera.

El embriólogo Javier García agrega que “el enfriamiento es tan rápido que la célula no sufre daños, por lo que permite que los óvulos sobrevivan y no sufran ningún daño al ser descongelados y tengan éxito en el proceso de fecundación. Este proceso dura al rededor de 20 minutos, pero el óvulo puede pasar muchos años sin sufrir ningún cambio”.

Cuidados durante la estimulación de óvulos

Gestión conversó con Enrique Noriega, médico de la Clínica Concebir, quien expresó qué cuidados se deben mantener durante la etapa de estimulación de óvulos.

Relaciones sexuales : No se debe tener relaciones sexuales durante la estimulación ovárica porque te van a crecer varios folículos y si tienes relaciones, se fecundarían de 10 a 12 óvulos . Hay que tener cuidado con eso.

: No se debe tener relaciones sexuales durante la estimulación ovárica porque te van a crecer varios folículos y si tienes relaciones, se fecundarían de 10 a 12 . Hay que tener cuidado con eso. Ingesta de medicamentos: Se debe evitar la interacción. Las hormonas no te hacen daño si interactúan con otro fármaco, pero pueden quitar la potencia si las combinas con antiinflamatorios y el cuerpo no va a responder como se debería.

Las mujeres que sufren de quistes, ¿pueden congelar sus óvulos?

Gestión conversó con Roly Hilario, médico especialista en reproducción humana de la Clínica Procrear, para conocer si hay enfermedades presentes en las mujeres que eviten realizar este procedimiento y el profesional respondió que no. Sin embargo, hay que tener cuidados especiales con quienes sufren de quistes:

Quistes funcionales : Debido a su naturaleza, estos aparecen y desaparecen dependiendo de la ovulación que tienen las mujeres en un ciclo. Usualmente, cuando se trata de esta enfermedad, no se empieza con el tratamiento. Se les receta anticonceptivos un mes, desaparece el quiste y se procede con el tratamiento.

: Debido a su naturaleza, estos aparecen y desaparecen dependiendo de la ovulación que tienen las mujeres en un ciclo. Usualmente, cuando se trata de esta enfermedad, no se empieza con el tratamiento. Se les receta anticonceptivos un mes, desaparece el quiste y se procede con el tratamiento. Ovarios poliquísticos: Estas pacientes no tienen un impedimento de realizar el tratamiento porque su condición no se va a eliminar.

En este caso, el doctor Enrique Noriega amplía un poco más sobre la reacción que tienen las mujeres con ovario poliquístico hacia la estimulación de ovarios:

“La paciente con ovario poliquístico suele responder de manera excesiva, responde tan bien que tampoco es bueno. Da demasiados folículos y no necesariamente los óvulos son de buena calidad. Lo ideal es tratar de equilibrar las hormonas de esa paciente con o pastillas antes de estimular, si es que se puede, porque a veces es imposible equilibrar el nivel hormonal”.

Quiste de endometriosis: Si no son tan grandes, no requiere operación porque esta también puede quemar óvulos. Analizamos el tamaño y, posteriormente, también se puede realizar esta aspiración.

Procedimiento recomendado para mujeres con cáncer

Se sugiere que, las mujeres que presenten cáncer de mama recurran a la congelación de óvulos si esperan tener hijos más adelante, ya que las quimioterapias debilitan los ovarios y descarta cualquier posibilidad de tener una fecundación.

El representante de la Clínica Concebir insta el cuidado que debe realizarse con las mujeres que presentan esta enfermedad. En este caso, “sí se puede estimular a pacientes oncológicas, hay protocolos especiales para ellas, pero hay que tener cierto cuidado. Las ampollas de hormonas que se usan son las mismas que con otras pacientes, pero a estas se les adhiere un antiestrógeno”.

Riesgos del congelamiento de óvulos

La congelación de óvulos es un procedimiento seguro, en su mayoría, pero puede presentar ciertos efectos que incomoden a las pacientes durante la etapa de la estimulación.

Enrique Noriega menciona que suele haber molestias relacionadas con la hinchazón por la administración de hormonas, en la zona pélvica, pero esto sería u buen pronóstico en el avance “porque significa que tus ovarios están respondiendo bien a la medicación y están creciendo los folículos”.

Otro síntoma es la retención de líquidos y un poco de dolor de cabeza, pero va disminuyendo luego de la aspiración. Al día siguiente empiezan a desaparecer y cuando viene la menstruación, es como “borrón y cuenta nueva”, indica el especialista.

Roly Hilario indica que puede surgir un riesgo esporádico en la etapa de aspiración de óvulos. “Cuando ingresa una aguja por el canal vaginal hasta el ovario, la aguja podría chocar con un vaso sanguíneo y producirse la hemorragia post punción, pero ocurre en uno cada 1,000 procedimientos. En mis 15 años trabajando, solo tuve una paciente que tuvo esta hemorragia”.

Sin embargo, es importante precisar que, cuando acaba el proceso, la paciente se queda de dos a tres horas en monitoreo para saber si la presión está bien. Si no presenta ningún cambio en sus parámetros, se da de alta.

Javier García es puntual en uno de los riesgos que evita el éxito de este proceso: realizar un mal protocolo. “Se debe recurrir a clínicas y médicos especialistas, ya que “si los óvulos se congelan en una temperatura no mayor a 150°, las pacientes no lo van a saber hasta cuando los descongelen totalmente. Cuando esto sucede, vemos que de 20 óvulos extraídos, solo 5 están en buen estado, por eso se debe realizar esta técnica de forma adecuada”.

SOBRE EL AUTOR Fiorella Hokama Periodista. Bachiller en la Universidad San Martín de Porres con experiencia en medios digitales. Actualmente, me desempeño como Redactora Web en Gestión con gran interés en temas económicos y las finanzas.

