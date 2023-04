La compañía, que reportó menos suscriptores nuevos que lo anticipado para el primer trimestre, viene probando formas de reducir el uso compartido de cuentas en América Latina y lanzó un plan para cobrar a dichos usuarios en cuatro territorios adicionales en el primer trimestre.

Netflix estima que más de 100 millones de personas usan una cuenta por la que no pagan, y analistas opinan que los pagos compartidos son una gran fuente potencial de nuevos clientes o ventas. La compañía había planeado comenzar a cobrar por el uso compartido de contraseñas en Estados Unidos en los primeros tres meses de 2023. Ahora dice que lo hará en los próximos dos meses.

Además de pronosticar un repunte en la segunda mitad del año, Netflix elevó su pronóstico de flujo de caja libre para 2023 a US$3.500 millones.

En Canadá, uno de los mercados donde la compañía ha tomado medidas, la base de clientes miembro que pagan es ahora más grande.

A Netflix le vendría bien un impulso. La compañía tuvo un comienzo lento para 2023; incumplió las estimaciones de Wall Street al agregar solo 1,75 millones de clientes en el primer trimestre. Los inversionistas proyectaban 2.04 millones de nuevos clientes. Pero la compañía prevé que nuevas iniciativas permitirán que “el crecimiento se acelere en el transcurso del segundo semestre de 2023″.

Este es el segundo año consecutivo en el que Netflix ha tenido un comienzo inestable. El servicio de streaming perdió clientes en la primera mitad de 2022 y agregó menos de 9 millones de clientes durante los 12 meses completos, su ritmo más lento desde 2011.

Netflix pierde estimaciones de suscriptores | Los analistas pronosticaban 2.41 millones de nuevos clientes en el primer trimestre

El pionero de la industria de streaming ha respondido a su lento crecimiento con la introducción de dos nuevas iniciativas: el plan para tomar medidas contra el uso compartido de contraseñas y un respaldo de publicidad. El tema de publicidad debutó en noviembre, pero aún tiene que contribuir con una cantidad importante de suscriptores.

Netflix ha instado a los inversionistas a no enfocarse únicamente en las adiciones de suscriptores sino en las métricas financieras tradicionales como las ventas y las ganancias. La compañía generó más de US$ 2,000 millones en flujo de caja libre en el primer trimestre y reportó una utilidad de US$ 1,310 millones.

El servicio agregó solo 100,000 clientes en Estados Unidos y Canadá después de perder casi 1 millón de clientes el año pasado. Perdió suscriptores en América Latina, situación que podría ser el resultado de las medidas contra el intercambio de contraseñas.

Netflix sigue siendo la red de televisión más popular en Estados Unidos por un buen margen. Representa más del 7% de toda la visualización de televisión en Estados Unidos cada mes, según Nielsen, más del doble que cualquier servicio pago. Netflix lanzó varios éxitos nuevos en el trimestre, incluidas las nuevas temporadas de Ginny & Georgia y Outer Banks, el nuevo programa The Night Agent y la película You People.

La región de Asia-Pacífico sigue siendo la mayor fuente de nuevos clientes de Netflix. El servicio agregó 1.46 millones de clientes allí en el trimestre, gracias en parte a la reducción de precios en India y otros países más pobres.