La compañía dio a conocer el nuevo nombre el miércoles, en un evento de prensa en Burbank, California, donde el director ejecutivo, David Zaslav, y su equipo anunciaron los detalles, entre los que se incluye una nueva serie de Harry Potter. Los precios oscilarán entre los US$ 16 y US$ 20 mensuales sin publicidad y US$10 por mes con anuncios, en línea con el servicio actual.

Zaslav fusionó el año pasado a su antigua empresa, el programador de telerrealidad Discovery Communications, con la matriz de los centenarios estudios Warner Bros. en su intento por competir con Netflix Inc. y Walt Disney Co., las compañías de entretenimiento más grandes del mundo, quienes poseen más del doble de clientes streaming que Warner Bros., que a fines de 2022 tenía 96 millones de suscriptores.

Si bien HBO sigue siendo siendo un referente clave para producir televisión aclamada por la crítica, Zaslav cree que una parte del país no paga por el servicio porque lo asocia con altos precios. El año pasado, HBO ganó la mayor cantidad de premios Emmy entre cualquier otra cadena y ha presentado ya dos programas exitosos este año con The Last of Us y la última temporada de Succession.

Una nueva marca y una amplia biblioteca de programación podría estar dirigida hacia a los espectadores que actualmente no pagan por HBO. También podría hacer que usen más la aplicación, lo que atrae ingresos publicitarios.

David Zaslav. Photographer: Patrick T. Fallon/Bloomberg

La compañía tiene programado lanzar el servicio el 23 de mayo.

El año pasado, los inversionistas perdieron el entusiasmo con las empresas de medios y entretenimiento luego de que Netflix registrara una caída en los suscriptores.

Las acciones de Warner Bros. subieron más del 50% este año, pero permanecen alrededor de un 40% por debajo de donde estaban cuando se completó la fusión en abril de 2022.

El renombrado servicio Max es el último paso en la reversión de Zaslav de los pasos tomados por su predecesor, Jason Kilar , quien hizo del streaming la máxima prioridad en la empresa.

Bajo Zaslav, Warner Bros. aumentó la cantidad de programas que la compañía vende a los servicios streaming de la competencia, restauró los cines como la plataforma clave para nuevas películas, eliminó empleos y redujo los gastos, como lo demuestra el evento de prensa comparativamente discreto del miércoles.

También ha reanudado la venta de los servicios streaming de la compañía a través de Amazon.com Inc.

Al mismo tiempo, Zaslav y sus competidores continúan lidiando con la disminución del número de personas que pagan por la televisión por cable tradicional. Esas pérdidas amenazan las redes rentables de empresas como Warner Bros., Disney y Paramount Global.

Se suponía que los servicios de transmisión contrarrestarían esas caídas, pero siguen siendo en gran medida poco rentables. El crecimiento más lento de Netflix ha generado preocupaciones de que el streaming nunca sea un negocio tan lucrativo como lo fue el cable para las compañías de medios tradicionales.

