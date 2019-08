Morgan Stanley reduce previsión para petróleo en el 2019 por preocupación sobre crecimiento El banco estadounidense redujo su previsión para el precio del crudo Brent en el 2019 a US$ 60 por barril desde US$ 65, y recortó su panorama para WTI para el tercer y cuarto trimestre de este año a US$ 55 desde US$ 58 estimados previamente.