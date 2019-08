El mercado de oficinas en Lima empieza a registrar síntomas de recuperación. Reportes del sector indican que el precio promedio de renta de oficinas se redujo en un 0.54% en los primeros meses del 2019. En ese contexto, un reciente informe de la plataforma de bienes raíces, Properati Perú, sobre el mercado de oficinas online, evidenció que, en lo que respecta a la oferta, 7 de cada 10 anuncios de oficinas son para arrendar. Con respecto a la demanda, 80% del total de las búsquedas se orienta al alquiler y un 20% a la compra.

En cuanto a los distritos más buscados para oficinas, los que lideran el ranking de la demanda son: Miraflores (25%), San Isidro (11%), San Borja (11%) y Santiago de Surco (9.9%). Tanto la oferta como la demanda están íntimamente vinculadas.

Para Angélica Gómez, Key Account Manager de Properati Perú, los datos obtenidos por la plataforma muestran una sintonía entre la demanda con la oferta, lo que permite que los inversionistas, desarrolladoras y constructoras puedan optimizar el retorno de sus inversiones en futuros proyectos de oficinas según las necesidades de la demanda. “Gracias a la información que obtenemos en tiempo real sobre la oferta y la demanda del sector de oficinas online, los principales actores de este sector, pueden conocer cuáles son las zonas más búscadas, con oferta insatisfecha y el tipo de formato según la ubicación. De esta manera, se puede optimizar inversiones, tener mayor posibilidad de asegurar el retorno y la posibilidad de agilizar las ventas o alquiler del inmueble”.

TENDENCIA POR OFICINAS “BOUTIQUE Y CO-WORKING”

Los nuevos formatos de oficinas “boutique y coworking” vienen marcando una tendencia en este nicho de mercado. La evolución del comportamiento de las empresas que llega de la mano de las nuevas generaciones ingresando en la fuerza laboral se inclina hacia las oficinas compartidas. Los resultados del análisis de Properati Perú, muestran que Miraflores es el distrito en donde existen más oficinas bajo la descripción de “boutique”. Mientras que Surco, es el distrito con más cantidad de propiedad de “co-working”.

Estos formatos surgieron para atender un mercado enfocado principalmente a emprendedores, strart-ups, y medianas empresas. Pero a la actualidad, las grandes empresas ven en estos espacios una oportunidad de ahorrar gastos de implementación de oficinas con respecto a nuevas áreas de trabajo por su flexibilidad y soporte.

“Vemos una tendencia de búsquedas por nuevos formatos de oficinas: las llamadas boutique y co-working. Las nuevas empresas y emprendimientos han girado su atención a los espacios comunitarios para disminuir costos y obtener ganancias más implícitas como la generación de una red de contactos. Mientras que las grandes empresas, ven en las oficinas boutique y coworking una opción ideal para trasladar a nuevos equipos de trabajo”, acotó la Key Account Manager de Properati Perú.

Asimismo, Gómez destacó que es importante considerar las necesidades de cada negocio al momento de elegir un formato de oficinas. Adicional a las “boutique y co-working”, se tienen a las oficinas “prime tradicionales”, cuyas ventajas no pueden minimizarse ya que estas cuentan con un plus, los llamados “amenities” (cafeterías, gimnasios, piscinas, etc.).

METRO CUADRADO Y TICKET PROMEDIO DE OFICINAS EN LIMA

Los resultados del análisis muestran que en Lima, el promedio de área de oficinas es de 118m2; mientras que en otras ciudades del Perú, la superficie puede ser más pequeña. Por ejemplo, en Trujillo la media es 111m2, y en Cusco bordea los 92m2. Lima sigue siendo el líder en esta categoría; no obstante, las provincias tienen mucho potencial por ofrecer.

Con respecto al ticket promedio del metro cuadrado, si bien la cifra varía de acuerdo a la ubicación exacta y características de la oficina, tenemos que el ranking lo lidera: Miraflores, con un ticket promedio de US$2,608; Magdalena del Mar, con US$2,593; San Isidro, con US$2,402; Santiago de Surco con US$2,069 para; y Lima Cercado con US$1,880. Estos valores están calculados para oficinas de hasta 300 m2.