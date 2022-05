Minsur reportó una utilidad neta de US$ 270.7 millones en el primer trimestre del 2022, frente a los US$ 76.3 millones del mismo período del año anterior, según el último reporte de Intéligo SAB sobre la compañía minera. Las ventas y el EBITDA se incrementaron en 164.0% a/a y 266.7% a/a, respectivamente. Estos resultados reflejan la mejor cotización del estaño y el cobre durante el trimestre, así como el incremento gradual en el nivel de ventas en Mina Justa.

Los ingresos del trimestre de Minsur fueron de US$ 656.5 millones, respaldados tanto por la mejor cotización del estaño (+70.9% a/a) y el cobre (+17.7% a/a), como por el mayor volumen vendido de oro (+2.9% a/a). En esa línea, el EBITDA alcanzó los US$ 484.0 millones, un incremento de 266.7% a/a, lo que impulsó el margen EBITDA a 74.0% (vs. 1T21: 53.0%).

En el 1T22, la producción de oro se incrementó en 12.2% a/a, mientras que la de estaño (-5.6%) y ferroaleaciones (- 12.9%) se redujeron respecto al 1T21. En el caso del primero, este se explica por la menor producción de estaño refinado en Pisco, dado que este año las actividades de mantenimiento se realizaron en marzo y no en abril como en el 2021. Esto ocasionó una reducción en el numero de días operativos.

La producción de cobre y plata en Mina Justa alcanzó las 28,226 y 664,830 toneladas, respectivamente, contribuyendo con los resultados del trimestre. La unidad minera se encuentra en proceso de completar el ramp-up en su planta de óxidos, logrando un 28.0% de avance al cierre del 1T22.

El CapEx (inversión en capital fijo) se redujo en 34.0% respecto al 1T21, alcanzando los US$ 59.8 millones, principalmente por menores inversiones de expansión debido a la conclusión en la etapa de construcción en Mina Justa. En tanto, las inversiones de mantenimiento en las unidades mineras se incrementaron durante el trimestre, tales como el proyecto de manejo de aguas en San Rafael y la renovación de equipos en las unidades de Pisco, Pucamarca y Taboca.

“La tendencia creciente en el precio de los metales, las operaciones en Mina Justa y la adopción de un esquema de costos más eficiente, continuarán contribuyendo con los márgenes operativos de la compañía durante el año”, considera Intéligo SAB sobre Minsur.