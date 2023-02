El gigante minorista brasileño Americanas, que se acogió a la ley de quiebras, reconoció una deuda mayor, de hasta 42,500 millones de reales (unos US$ 8,173 millones), y un número de acreedores igualmente mayor, en una lista actualizada de sus obligaciones que divulgó este lunes.

La lista enviada al mercado y al juzgado de Río de Janeiro que será responsable del proceso para intentar salvar a la empresa de la quiebra eleva desde 7,967 hasta 9,713 el número de acreedores de la minorista, que es controladora de Lojas Americanas, una de mas mayores redes de tiendas de departamentos de Brasil.

El valor de la deuda saltó desde los 41,235 millones de reales (unos US$ 7,929.8 millones) reconocidos el 19 de enero hasta 42,500 millones de reales (unos US$ 8,173 millones) calculados en la revisión hecha el viernes pasado.

En la lista destacan importantes proveedores multinacionales, como Samsung (US$ 235 millones) y Nestlé (US$ 50 millones), pero los más afectados son los bancos.

La deuda con el Bradesco, segundo mayor banco privado del país y el más afectado por el cese de pagos, subió desde 923 hasta US$ 980.8 millones, y la del estatal Banco do Brasil desde 250 hasta US$ 307.7 millones.

La deuda con el Santander Brasil permaneció estable en US$ 692.3 millones, lo mismo que las suscritas con BTG Pactual (US$ 673 millones) e Itaú Unibanco (US$ 519.2 millones).

La deuda con los cinco mayores bancos de Brasil subió desde US$ 2,519.2 hasta US$ 2,923 millones, casi la tercera parte del total.

Americanas anunció el pasado 11 de enero que había identificado inconsistencias contables por cerca de US$ 3,850 millones, lo que llevó a la dimisión de la cúpula directiva de la empresa.

Dos semanas después la compañía presentó la petición de recuperación judicial ante la Justicia de Río, que la aceptó de inmediato.

La recuperación judicial, prevista en la ley de quiebras, es un mecanismo para evitar la bancarrota y estipula un plazo de 180 días, con posibilidad para ampliarlo por el mismo período, para llegar a un acuerdo con los acreedores, período durante el que la empresa puede operar normalmente sin tener que pagar sus deudas.

Desde el descubrimiento del agujero contable, el valor de mercado de Americanas se ha desplomado en la bolsa de Sao Paulo, con impactos negativos en la cotización de sectores acreedores como la banca, tanto pública, como privada, que quedaron expuestos.

Casi todos los bancos que han divulgado sus balances financieros en 2022, incluyendo Santander e Itaú, anunciaron un significativo aumento de sus provisiones para deudas de difícil cobro por el caso de Americanas.

Fuente: EFE