Ignacio Rosado, CEO de la minera brasileña, explicó que la iniciativa comprende la construcción de un sistema de bombeo de relaves desde El Porvenir hasta Atacocha. En esta otra unidad del mismo complejo minero además se buscará un desarrollo subterráneo. Hoy, opera a tajo abierto.

“El principal objetivo de este ‘desembotellamiento’ es acceder a los recursos del subsuelo de Atacocha y utilizar todas estas infraestructuras para crear más oportunidades y producir más y crear más flujo de efectivo”, comentó en conferencia de presentación de resultados trimestrales.

Refirió que la iniciativa será planteada a la Junta de Accionistas en diciembre próximo, cuando se definirán las inversiones del 2023.

En el reciente evento Nexa Day de octubre, la compañía -que también opera la mina Cerro Lindo y la refinería de zinc Cajamarquilla en Perú- indicó que este proyecto de “desembotellamiento” e integración apunta a convertir al complejo Pasco en su cuarta mina flagship. Las otras flagship están en Brasil.

Para conocer el presupuesto, los plazos e impacto de dicha iniciativa, Gestión solicitó información adicional a Nexa, pero la compañía no llegó a remitir los datos al cierre de este artículo.

Hoy, el complejo minero Pasco opera con una capacidad de procesamiento de 10,800 toneladas por día. Dentro del mismo, la mina El Porvenir tiene ya 69 años de actividades; mientras que Atacocha, 80 años.

Cerro Lindo afecta producción de zinc

En el tercer trimestre del 2022, la producción de zinc de Nexa alcanzó las 76,000 toneladas, 4.8% menos que el mismo período del 2021. Dicho resultado fue generado por menores volúmenes procesados y la menor ley de zinc en Cerro Lindo (Ica).

Asimismo, el menor rendimiento de esta mina polimetálica también elevó el costo total de explotación de la minera brasileña, de US$ 41 a US$ 43 por tonelada respecto al tercer trimestre del año pasado. Sin embargo, dicha operación empieza a mejorar.

“En el cuarto trimestre, Cerro Lindo está recuperando el rendimiento y también está recuperando los costos. Está volviendo a lo que tenemos en nuestro presupuesto. Estamos seguros de que vamos a estar en el rango de lo que ofrecemos como guía para el mercado”, expresó Rosado.

Cerro Lindo es la sexta mina de zinc más grande en el mundo y la segunda mayor operación subterránea de América Latina. Tiene una capacidad de procesamiento de 21,000 toneladas por día y una vida de mina de ocho años en adelante. Sin embargo, la empresa planea ampliar ese periodo.

Resultados generales y compromisos ESG

Respecto a las otras compañías, Nexa destacó desempeños positivos respecto de sus resultados consolidades de Perú y Brasil. Así, incrementó sus ingresos en 7% a US$ 703 millones el tercer trimestre, apoyada por un mayor precio de zinc, ventas de metales y volumen de plomo. En tanto, su Ebitda ajustado fue US$ 103 millones en el tercer trimestre y US$ 598 millones en el acumulado de enero a septiembre.

Sobre las nuevas operaciones, resaltó el inicio de actividades en la mina de Aripuaná (Brasil) en julio. La utilización de la capacidad de molienda alcanzó el 32% a fines del tercer trimestre y apuntan a llegar al 70% a fines de diciembre de 2022.

“Se produjo con éxito el primer lote de zinc, cobre y plomo, y se espera que la producción comercial comience en diciembre de 2022″, indicó la empresa.

Además, anunció sus nuevos compromisos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) a largo plazo. Los objetivos incluyen alcanzar la neutralidad de gases de efecto invernadero -el equilibrio entre las emisiones y la absorción de carbono- para 2040 y el objetivo de cero emisiones netas para 2050.

Los ocho compromisos a largo plazo están segmentados en la reducción y neutralidad de emisiones, la seguridad, uso y disposición del agua, y pluralidad, en línea con el Acuerdo de París.

Mejor desempeño en fundición

En el negocio de fundición, Nexa incrementó sus ventas de metales 4% a 162,000 toneladas en el tercer trimestre, tras mayores volúmenes de producción y mejoras en los plazos de entrega. En Perú, la empresa tiene la operación de fundición de zinc en Cajamarquilla.

“Tanto en Perú como en Brasil, la producción aumentó debido al mejor desempeño y estabilidad. Para el próximo trimestre, se espera que la producción de la fundición se mantenga estable en comparación con el tercer trimestre de este año”, añadió Rosado.

Precios del zinc con tendencia la baja

Para Nexa, el precio del zinc es un factor clave, pues la empresa es uno de los cinco mayores productores mundiales de este metal. Si bien la cotización repuntó en octubre tras prohibiciones de la Bolsa de Metales de Londres (LME) a un productor ruso y ello apoyó los resultados de la firma, la tendencia este año es otra.

Jorge Guillén, economista y profesor asociado de ESAN, recordó que diferentes metales, incluido el zinc, vienen a la baja, por menores perspectivas de crecimiento global. En efecto, el precio del zinc tocó el 30 de octubre su nivel más bajo desde marzo del 2021, tras caer 5.8% a US$ 2.657 por tonelada métrica, según Bloomberg.

La contracción de la actividad de fábricas y servicios en China por restricciones sanitarias debido al covid-19 y problemas en el mercado inmobiliario jugaron un papel clave en esa contracción. En tanto, el Grupo Internacional de Estudios sobre el Plomo y el Zinc (ILZSG) pronostica una caída en la demanda de zinc refinado de 1.9% el 2022, pero avizora un repunte de 1.5% el 2023.

“Podría ser un buen momento para invertir en bolsa en estas materias primas. En seis o siete meses, la tendencia a la baja podría revertirse”, consideró Guillén.

En ese sentido, también esperó que el precio del zinc experimente un rebote desde mediados del 2023, ante una mejora de los indicadores de demanda en EE.UU., Europa Occidental y China. A largo plazo, recordó que el requerimiento de este metal para la industria automotriz, smartphones y la metalmecánica en general apoya las perspectivas de un alza en las cotizaciones.