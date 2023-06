En proyectos mineros de oro, la culminación de Ampliación Santa María estaba prevista para el 2023, ¿ya se completó?

Habrá mejoras pequeñas que hacer el próximo año, pero ya prácticamente esta terminado tras dos años y medio que hemos perdido por la pandemia.

Aun con la demora, Poderosa se convirtió en el primer productor de oro…

Hay empresas que dejaron de producir oro, se agotaron sus yacimientos o sus proyectos no superaron la exigencia social. Nosotros incrementamos nuestra producción y nos convertimos, casi sin querer, en los primeros productores de oro en el Perú.

¿En cuánto creció la producción para llegar a ese primer lugar?

El factor más importante en realidad fue mantener una ley de mineral sobre los 16 gramos por tonelada, es una ley bastante alta y permite crecer con poco volumen. En Poderosa, estamos en la mediana minería, pasando a procesar 1,800 toneladas por día en dos plantas (Santa María y Marañón). No es un volumen de tratamiento alto.

Después, hemos tenido un aumento en la productividad del personal en la ejecución de labores mineras. En maquinaria, iremos hacia la automatización, está en proceso. Estamos en una campaña de automatización en la mina. La planta Marañón va a poderse manejar pronto totalmente automatizada.

¿Así, de cuánto volumen de producción anual hablamos?

La producción será estable en los próximos tres años. Como mediana minería y de vetas, tenemos que reponer las reservas todos los años y una actividad muy importante es explorar, desarrollar y preparar mineral. Nuestro nivel de producción está 300,000 onzas al año, tenemos (reservas) para poco menos de tres años y debemos aumentar reservas.

¿En cuánto esperan incrementar las reservas?

Tenemos ahora algo de 700,000 onzas de oro (en reservas) y deberíamos tener por lo menos 1.2 millones de onzas para pensar en quizás crecer para vender 350,000 onzas al año. Es aumentar 400,000 onzas, casi la mitad de lo que tenemos hoy.

Mejoras y optimizaciones

En el proyecto de ampliación, ¿qué mejoras faltan realizar?

La ampliación ya acabó el año pasado y planteaba ir a 1,000 t por día en la planta de Santa María; y a 800 t en la de Marañón, pero debemos hacer ciertas optimizaciones dentro de la planta para decir que estamos completos en la planta. Luego vendrá un trabajo de mejora continua.

¿Cuánto demandó el proyecto?

Fueron US$ 140 millones, incluidas exploraciones, planta, mantenimiento, todos los procesos. Ya está completado.

¿Y cuál será el gasto adicional?

No podríamos decir una cantidad exacta, pero sería alrededor de US$ 15 millones en planta. Ahora, si crece la planta, primero debemos crecer la mina, en eso estamos nosotros. Y nuestra inversión en exploraciones y reposición de reservas asciende a US$ 60 millones al año. Las reservas son la vida de la mina.

Exploración y tercera zona como el “futuro” de Poderosa

¿Cuáles son los objetivos de exploración?

El área de geología viene trabajando constantemente con objetivos de exploración, y sobre ellos se desarrollan las labores y se reconoce el mineral. Es tarea de todos los días.

¿Hacia qué zona de Poderosa enfocan los esfuerzos?

Tenemos tres zonas, dos de ellas en producción (unidades Marañón y Santa María). La tercera es Suyubamba. Cada una significa 7,000 hectáreas (ha) más o menos, y Suyubamba, donde tenemos el proyecto Palca, está en exploraciones y es el futuro de Poderosa.

Después tenemos más al sur, cerca de Tayabamba, zonas que estamos explorando a nivel de prospección, caminando, tomando muestras, viendo afloramientos y haciendo estudios. Va a demorar tres a cinco años para tener resultados y una operación nueva en la zona sur.

¿Solo en Suyubamba, hacia qué año entrarían a explotar?

En unos tres años, pero hay algunos problemas en la zona que debemos resolver.

¿Todas estas zonas están en Pataz?

Sí.

Horizonte de operación y perspectivas

¿Las concesiones de Poderosa les permitirían operar cuantos años más?

Si todo el potencial de Poderosa lo convierto a reservas, tendríamos una vida de 50 años. Todo es subterráneo, son estructuras que van por kilómetros de longitud y son de tipo rosario, es decir, tiene una bolsa de mineral que se cierra.

¿Ven nuevas operaciones fuera de Pataz?

Tenemos acá denunciados –derechos mineros- en 123,000 ha y en operaciones están 21,000 ha. Ya conocemos el batolito (yacimiento) de Pataz, donde están alojadas las vetas de oro y tenemos bastante por explorar. Si se presentara algo dentro del país que nos llame la atención, no es que le digamos que no, pero no estamos pensando en eso.

Así, ¿hay un esfuerzo por seguir liderando la producción de oro o no se concentran en eso?

Hemos llegado circunstancialmente a ser primeros productores, pero Poderosa se enfoca en un tratamiento de 1,800 toneladas por día, a una ley de 15 a 16 gramos promedio. Ese es el plan, nos dará más o menos 290,000 onzas de oro (al año), que se mantendrán en el tiempo y vendrán otras empresas productoras de oro también que podrán superarnos.

Nosotros no producimos para ser los primeros, sino para ser altamente eficientes y eficaces.

En tanto, ¿tampoco miran al cobre o empieza a generarles interés?

Generalmente, las minas de cobre en Perú son yacimientos a tajo abierto y de gran volumen. Nuestra inversión en la ampliación fue pequeña comparada con una mina de cobre, donde hablamos de miles de millones de dólares. Las espaldas financieras en cobre son diferentes y como empresa nos vamos a mantener siempre con nuestra economía de ahora, a no ser que encontremos un yacimiento de cobre como en Congo, con 2.5% de cobre, que es fabuloso.

¿Cómo ve la tendencia de precios del oro?

Es muy relativo, pero sabemos que el precio del oro fluctúa con la economía del dólar. Si el dólar está mal, el oro está bien. Si el dólar está bien, el oro está mal. Aun así, los precios del oro han subido sustancialmente y se están manteniendo, el ascenso del precio del oro ha sido constante.

Perú como productor de oro

¿A qué atribuye el declive de la producción nacional de oro?

Más que el cierre de minas, como en Barrick o Yanacocha, que han sido las operaciones más importantes, el problema es que no hay exploraciones por una mala política de Gobierno para ello.

¿Hablamos de demoras en trámites?

En vez de un año, algunos permisos pueden tomar cinco. Entonces no es atractivo, hay que ver cómo atraer los capitales para inversiones en exploraciones y un factor importante también es el ambiente político.

En la Ampliación Santa María, ¿también tuvieron demoras por trámites?

Hemos tenido problemas, sobre todo por ‘permisología’.

¿Cómo ve usted a Perú como productor global de oro?, ¿hay otros países que nos podrían superar?

En América Latina, no creo, aunque en Argentina se están vislumbrando nuevos yacimientos que podrían superar la producción de oro de Perú, pero aún no lo veo. A nivel mundial, con la producción de oro de Latinoamérica, contando a Colombia y Ecuador, vamos a poder mantenernos. No peligra nuestra posición en oro.

