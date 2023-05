El precio del oro subía levemente el lunes gracias a un dólar más débil, mientras que algunos operadores se mantenían a la espera de más claridad en torno a las negociaciones sobre el techo de deuda en Estados Unidos y la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal.

A las 10:20 GMT, el oro al contado subía un 0.1% a US$ 1,978.89 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos operaban estables a US$ 1,982.10.

El índice dólar bajaba ligeramente, abaratando el precio del oro para los compradores extranjeros.

A corto plazo, todo el mundo está pendiente de las negociaciones sobre el techo de la deuda, de lo contrario, el próximo catalizador para el oro podría ser un tono cauto de la Fed, dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

El presidente Joe Biden y el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se reunirán más tarde en el día para hablar sobre el techo de deuda, que será seguido de cerca para ver si se llega a una resolución después de que las negociaciones se rompieron el viernes.

“El oro está más pendiente de la evolución (o no) de los desarrollos en torno al techo de la deuda que de la reunión de la Fed, porque podría haber un impago en Estados Unidos antes de la próxima reunión de la Fed y seguramente tendría un impacto en su decisión”, dijo Matt Simpson, de City Index.

En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0.2% a US$ 23.87 la onza; el platino ganaba un 1.4% a US$ 1,077.88; y el paladio subía un 0.6% a US$ 1,52230.

Con información de Reuters

