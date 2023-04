¿Cuántos proyectos mineros busca tener Paltarumi?

“Paltarumi va a ir sustituyendo mineral de acopio por mineral propio, sin dejar de comprar. Hemos adquirido minas en La Libertad, en Ancash y otras regiones. Algunas van a entrar en producción pronto. En cada lugar donde tengamos una mina, instalaremos una planta de procesamiento. Entonces los pequeños productores tendrán mayor facilidad para vender sus minerales”, dijo a Gestión.

En total, Paltarumi tiene en la mira hasta ocho proyectos. Y espera poner en operación al menos uno durante el 2023, y dos por año a partir del 2024. Cada proyecto de planta-mina implica una inversión de entre US$30 millones y US$35 millones, según Pflücker.

LEA TAMBIÉN: Minera de la familia más rica de Chile busca oportunidades de cobre en Perú

Hasta la fecha, Paltarumi opera con su planta de procesamiento de oro en Paramonga, en la provincia de Barranca. Con ella, ha logrado producir unos 300 kg de oro fino por mes y espera cerrar el año con la obtención de 500 kg por mes, gracias al proyecto que pondrá en marcha durante el 2023. De esta manera, su nivel de producción se elevaría en 66%.

¿Cómo dará valor agregado al oro?

Otro proyecto de Paltarumi es empezar a exportar desde este año oro con valor agregado. Así, lo transformará en cadenas que facilitarán la elaboración de joyas en los países de destino. Para ello, la compañía ha adquirido máquinas que permiten darle al oro la forma y el diseño deseados.

Aunque su negocio principal es la exportación de oro, la firma también procesa plata, zinc y cobre. Así, a este último metal también planea brindarle valor agregado, es decir exportar el cobre en cátodos y en otros formatos que demanda la industria.

En la actualidad, Paltarumi exporta oro a la India y Dubai, principalmente para la elaboración de joyas. Pero este año espera empezar a exportar a Suiza, puesto que en este destino los joyeros pagan precios más elevados.

Sin embargo, los empresarios suizos también plantean mayores exigencias de trazabilidad del oro, de modo que se garantice su origen legal, salarios justos para los trabajadores de la cadena y el cuidado del medioambiente. Por estos días, la empresa peruana está en proceso de acreditar el cumplimiento de estos requisitos.

“Para llegar a Suiza necesitas tener una trazabilidad impecable. Por eso, tenemos un equipo de trazabilidad que se ocupa de investigar de qué mina sale el mineral, que cumpla todos los requisitos, no solo los requisitos de ley de Sunat, sino que no haya aspectos relacionados con trata de personas, con explotación infantil. Tenemos un sistema para cruzar información y recogemos documentación, como fotos y demás”, explicó Jimmy Pflücker.

Investigación en Trujillo

En agosto de 2022, la ciudadana Sonia Mallqui fue detenida en el aeropuerto de Trujillo cuando intentaba trasladar en efectivo S/ 1.7 millones en un vuelo comercial desde dicha ciudad hasta Pataz, provincia de La Libertad, conocida por su actividad minera. Según reportaron los medios en esos días, su abogado sostuvo que el dinero iba a ser usado para el pago del personal de la minera Paltarumi.

Frente a ello, el área legal de Paltarumi dijo a Gestión que la empresa no guarda ninguna relación con la detenida, y que actualmente la firma se encuentra en calidad de testigo en el proceso, mas no de investigada.

“Paltarumi cumple con todas las normas y todas las reglas. Nunca trabajamos con cash, todo lo hacemos por transferencia bancaria. Si yo mañana te compro tu casa y vamos a la notaría, hacemos una transacción legal con notario con un cheque de gerencia, me quedo con tu casa y tú mañana vas al banco y sacas el dinero y te subes a un avión y no lo declaras, eso no sería responsabilidad nuestra. Yo no tengo nada que ver con eso”, dijo a modo de ejemplo Jimmy Pflücker. Al preguntársele si Paltarumi realizó algún pago a la mujer, el empresario negó tener información al respecto.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de descuento en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.