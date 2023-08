El gerente general de la minera Bear Creek Mining, Andrés Franco Longhi, indicó que la empresa tiene proyectado invertir US$ 545 millones para desarrollar el proyecto minero Corani en Puno que extraerá, principalmente, plata y otros dos minerales.

“El proyecto es uno de los más grandes del mundo, se tiene conocimiento de proyectos de 5 millones y 6 millones de onzas, Corani va a producir unos 10 millones de onzas de plata al año, va a ser una de las minas más grandes del mundo, y a su vez va a complementarse con plomo y zinc, minerales que va a ayudar a que este proyecto sea muy competitivo, pero esencialmente vamos a explotar la plata”, explicó a la Agencia Andina.

Nuevas minas, más canon y regalías

Franco Longhi destacó que la mina Corani una vez que esté operando contribuirá al desarrollo de la región Puno a través del aporte de impuestos, canon y regalías, que servirán para el cierre de brechas de infraestructura en carreteras, colegios, hospitales, electrificación y conectividad digital.

“Definitivamente con este proyecto Puno tendría uno de los mejores recursos a nivel de canon minero, tendrían una potencialidad enorme para desarrollar otro tipo de actividades”, indicó.

“Parte de lo que se produce se quedará en la región, en impuestos es alrededor del 30%; por reparto de utilidades a los trabajadores es cerca del 8%, y en regalías mineras cerca del 6%.”, explicó.

Los empleos que se generarán con la mina

El gerente general de Bear Creek Mining señaló que la construcción de las instalaciones de la mina Corani tomará un periodo de tres años, durante el cual se generarán 2,500 puestos de trabajo directo, y luego una vez que ya esté listo, la operación de la mina generará 500 empleos directos.

En otro momento, indicó que el proyecto invertirá en el desarrollo social y económico de la comunidad de Corani que está en la zona de influencia de la mina de plata.

Datos:

La onza de plata se cotiza en US$ 23.58 en los mercados internacionales; este mineral ha mostrado una tendencia ascendente desde enero del 2000 (US$ 5 ), posteriormente subió a US$ 16 en enero del 2010, alcanzando un máximo de US$ 47 en abril del 2011.

Perú ocupó el tercer lugar de producción de plata en el mundo en el 2022 con 3,100 Toneladas Métricas (TM) , superando a Chile (4to lugar) con 1,600 TM; Australia (5to lugar) con 1,400 TM; Polonia (5to lugar) con 1,300 TM; Bolivia (6to lugar) con 1,300 TM. Por su parte, México y China ocuparon el primer y segundo lugar con 6,300 y 3,600 TM, respectivamente.

Respecto al litio en la zona de Puno, el gerente general de Bear Creek Mining, Andrés Franco señala que aún no se han realizado las pruebas científicas necesarias que determinen el real potencial.

