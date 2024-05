Los ingresos netos para el período de tres meses finalizado en marzo ascendieron a US$ 344 millones, un aumento del 71% respecto al año anterior. Eso contrasta con el promedio de US$ 313 millones previsto por analistas seguidos por Bloomberg, y también incorpora un impacto negativo de US$ 10 millones debido a algunos cambios en su método de presentación de informes revelados el jueves. Los ingresos aumentaron un 36% respecto al año anterior a US$ 4,300 millones.

La devaluación del peso argentino bajo la presidencia de Javier Milei “redujo el tamaño” del negocio local altamente rentable de la empresa, al tiempo que afectó el consumo, según el director financiero, Martín de los Santos . Aun así, la compresión del margen observada en Argentina fue “más que compensada” por el progreso en Brasil y México, dijo.

Hay “algunos vientos en contra provenientes de Argentina”, dijo de los Santos en una entrevista. “Lo hemos visto en el pasado, lo hemos superado. Lo bueno es que nuestro mercado tiende a ser muy resistente a este tipo de situaciones”.

El volumen bruto de mercancías ascendió a US$ 11,400 millones, también por encima de las estimaciones, mientras que la cartera de préstamos aumentó a US$ 4,400 millones en medio de un repunte en el negocio de tarjetas de crédito en Brasil y México. MercadoLibre ha adquirido “mucha más confianza” en sus capacidades de suscripción a medida que recopila más datos de los clientes, dijo.

La compañía con sede en Montevideo, Uruguay, anunció actualizaciones en la forma en que informa algunos ítems, incluida la exclusión de las transferencias entre pares de su volumen total de pagos, lo que llevó a una cifra total menor de US$ 40,700 millones para el primer trimestre.

MercadoLibre compite por el primer puesto entre las empresas latinoamericanas | MELI vale más que América Móvil y sigue detrás de Petrobras

También reclasificó los ingresos por intereses de su división fintech Mercado Pago y modificó la forma en que contabiliza algunos gastos en su brazo logístico Mercado Envíos, que terminó teniendo un impacto positivo en los ingresos netos.

Fundada en 1999, Mercado Libre es ahora la segunda empresa cotizada en bolsa más valiosa de América Latina con una capitalización de mercado de US$ 76,000 millones. Las acciones han bajado aproximadamente un 4.5% este año, impulsadas por una liquidación luego de los resultados de todo el año en febrero, cuando la compañía anunció una serie de costos únicos que hicieron que no cumpliera con las estimaciones en varias métricas.

La compañía informó 53.5 millones de compradores únicos a través de su división de comercio electrónico y 49 millones de usuarios activos mensuales para su división fintech. El número de usuarios de su servicio de gestión de activos casi se duplicó el año pasado con un fuerte crecimiento en Argentina y México, señaló la compañía en el comunicado.

El mes pasado, Mercado Libre anunció planes para agregar 18,000 puestos de trabajo este año, la mayor parte en México, lo que dejaría su fuerza laboral en aproximadamente 76,000 personas para fin de año. Las inversiones en su mayor mercado de Brasil crecerían 21% este año a 23,000 millones de reales (US$ 4,500 millones).