La facturación de la Unidad de Negocios Animales de Compañía de Invetsa crecerá este año 15% frente al 2022, según las estimaciones de la gerenta de dicha área, Yuriko Ysa. En años anteriores, la unidad crecía a ritmos aun más elevados (30% en el 2022), pero su avance se ha desacelerado debido al exiguo crecimiento de la economía y la conflictividad social que ha vivido el país este año

“La línea que más crece es la de equipos de diagnóstico. Son equipos de laboratorio para realizar análisis de sangre o de heces, por ejemplo, que son cada vez más demandados debido a la tendencia a la humanización de las mascotas”, indicó Ysa en entrevista con Gestión.

Dichos equipos, cuyo precio unitario va de US$ 5,000 a US$ 19,000, son importados y comercializados por Invetsa desde 2008; pero su demanda recién ha mostrado un notorio salto en los últimos tres o cuatro años. Estos equipos son adquiridos por las veterinarias que ofrecen servicios profesionales cada vez más especializados, como cardiología, oftalmología u oncología. De esta manera, las veterinarias ya no necesitan trasladar las muestras hacia algún laboratorio, y obtienen los resultados en menor tiempo.

Otras líneas de negocio dirigidas a mascotas

La compañía facturó el año pasado US$ 50 millones, según indicó su gerente general, Alfredo Simón Orozco. “Para este año seguimos creciendo, pero por el impacto de las situaciones socioeconómicas, este avance no se da al ritmo que esperábamos”, precisó.

Alrededor de la mitad de los ingresos de la compañía los genera la Unidad de Negocios Animales de Compañía (mascotas), mientras que la unidad de productos para aves tiene una participación un poco menor. En tercer lugar se encuentra el área dirigida al ganado y porcinos.

En la Unidad de Negocios Animales de Compañía, la línea que mayor peso tiene en las ventas es la de alimentos para mascotas. Las otras líneas de la unidad son fármacos, equipos para diagnóstico, suplementos y productos para el cuidado de mascotas.

En el giro de alimentos, Invetsa importa productos premium y súperpremium de las marcas Hill’s y Monge, con las cuales cuenta con el 32% de participación de ese nicho de mercado, según información proporcionada por la empresa a inicios de este año. Además, recientemente ha empezado a comercializar un nuevo producto de la marca Hill’s dirigido exclusivamente a pacientes oncológicos.

En la línea de cuidados para mascotas, comercializa arena para gatos bajo su marca Cute Cat. Para inicios de 2024, la empresa planea realizar extensiones de línea de esta marca, que incluirán literas para arena, palas, alfombras y otros accesorios. Además, está explorando la posibilidad de producir fármacos bajo una marca propia, que podría salir al mercado en el 2025.

El 60% de las ventas de Invetsa viene de las veterinarias y el 40% de las pet shops; sin embargo, en estas últimas es donde las ventas más están creciendo. En ambos canales, el ticket de venta al público es de alrededor de S/ 150.

La compañía tiene almacenes de Lima, Arequipa y Trujillo, desde donde comercializa sus productos hacia todo el país. Cuenta con operaciones en Perú y Bolivia. A este último país ingresó hace pocos meses.

