Para las madres, el bienestar del hogar suele convertirse muchas veces en prioridad, sobre todo, en tiempos críticos como la pandemia. Sin embargo, esta preocupación, aunada con el aumento del tiempo en casa, hace que se posterguen otros aspectos.

Según el último estudio Consumidor Peruano, de Ipsos Perú, el 25% de mamás que viven con hijos se arregla menos que antes de la pandemia.

Javier Álvarez, director senior de Tendencias en dicha empresa, explicó que la prohibición de reuniones sociales y la reducción en la frecuencia de salidas a la calle, en medio del aumento en los quehaceres, impacta en el tiempo destinado a arreglarse.

“Si ya no hay reuniones no invierten en ropa, van menos a la peluquería. No hablamos de la higiene, pero sí de vestirse diferente, estando en casa tienden a arreglarse menos”, comentó a Gestión.

Refirió que tal tendencia es coherente con la preferencia en los regalos para su día. Y es que, mientras el calzado, carteras y accesorios eran los preferidos por las madres que viven con hijos, ahora lo es el dinero (41%).

“Por la crisis económica ahora desearían dinero en efectivo, todo lo demás lo han postergado”, anotó, tras mencionar que tal preferencia es aún mayor en el NSE B (65%).

Compras y trabajo

Si bien las madres ahora pasan más tiempo en casa, tampoco es que estén aisladas por el miedo al contagio del covid-19. Es más, 81% afirma que viene saliendo a la calle y la mayoría de ellas (90%) lo hace para hacer las compras del hogar.

De esa manera, se observa que esta tarea de la casa ya volvió a ser desempeñada principalmente por las mujeres.

“En octubre mismo ya se notaba que la gente volvía a las calles. Los hombres siguen con parte del compromiso, pero las mujeres siguen como las decisoras de las compras de productos del hogar”, mencionó.

Por su parte, el 37% de quienes salen de casa lo hacen para trabajar y generar ingresos para la familia. En ese caso, Álvarez reconoció que hay oportunidad para las marcas de cuidado personal y categorías como perfumes, que sería el tercer regalo preferido por las madres en su día.

Estado físico

A raíz de la pandemia, la reflexión de las madres por la salud y el estado físico se incrementó y ello se habría traducido en el ámbito de la alimentación. Y es que, en la mayoría de los casos, el consumo de frutas y verduras, y suplementos para elevar las defensas, subió respecto a antes de la pandemia.

Sin embargo, tal preocupación no trascendió hasta la actividad física, pues el mayor grupo (30%) reconoce que hace menos ejercicio que antes.

“Los ambientes de la casa ocupados por más tiempo ahora son la sala y el dormitorio, seguidos de la cocina, suponemos que las mamás están con los hijos acompañándolos en clase y eso trae sedentarismo”, indicó.

Emociones

Después de un año de cambios en la rutina y la vida familiar, las madres que viven con los hijos sienten el peso de la mayor responsabilidad asumida. Según el estudio de Ipsos Perú, 65% de este grupo se siente más estresada que antes de la llegada del covid-19 y 60% más ansiosa.

Y es que además de la responsabilidad del hogar y de los hijos, preocupación por la salud de los integrantes de la familia, las preocupaciones económicas también impactan en el estado emocional de las mamás.

En menor medida, 25% de ellas aceptó sentirse más aburrida que antes de la pandemia, lo cual respondería a las limitaciones que aún existe para salir de paseo o de compras. En ese caso, surge la oportunidad para el entretenimiento en casa.

FICHA TÉCNICA:

Universo: Madres que viven con hijos.

Muestra: 532 personas.

Edades: De 18 a más.

Periodo: Encuestas de la segunda a la cuarta semana de abril.