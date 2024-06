¿Cómo participa Celepsa en la transición energética?

Celepsa es una compañía que tiene una plataforma hidrotérmica. El gas natural (empleado en la planta termoeléctrica) es un combustible muy importante para la transición energética, pero el objetivo final es transformar al país y a la matriz energética en una más limpia. Entonces, Celepsa está aportando con el desarrollo de nuevos proyectos renovables. Además de lo existente hoy en hidroeléctricas, que es una fuente limpia, estamos trabajando en un portafolio de proyectos ‘greenfield’ que suma cerca de 1,000 MW de capacidad en diferentes fases de desarrollo.

La empresa estaba con el proyecto Solimana, ¿cómo va?

Es el que está con mayor avance, es un proyecto solar de 250 MW en zona norte de Arequipa. Esperemos que logre destrabar algunos temas pendientes que tiene en ‘permisología’ para entrar en etapa más de decisión y poder avanzar. Implica una inversión de US$190 millones.

¿Cuáles serían los próximos pasos para esa iniciativa?

Principalmente son permisos relacionados con su conexión a la línea de transmisión, mas que con el parque propiamente dicho. Eso hace que hoy esté con mayor retraso, pero una vez salvado este tema, el proyecto debería estar en una condición de listo para construir.

Así, ¿cuándo lo llevarían al Directorio para la decisión de inversión?

Creo que a principios del próximo año.

En Solimana, ¿la infraestructura de transmisión podría ser una limitante?

Sí, hay varias zonas que están siendo proyectadas con cierto nivel de restricciones (de líneas) de transmisión, principalmente, en el sur del país. Puede ser afectado en el largo plazo, quizás no hoy. Los proyectos (de generación) se evalúan con un horizonte de vida de 20 años, tienen que estar muy alineados con el estudio de planificación del sistema de transmisión para asegurar que durante la vida útil no haya problemas de restricciones. La planificación muestra que hoy no es un problema, pero sí se requiere infraestructura para la transición energética a esas energías más limpias.

Como empresa generadora, ¿podrían entrar a transmisión?

No es nuestro core, ni nuestro negocio fuerte. Nosotros podemos entrar al negocio de transmisión para (concretar) la construcción de proyectos nuevos (de generación), pero luego desinvertimos porque no forma parte del core. Si es necesario entramos, pero lo ideal es ir acompañado por un socio transmisor.

¿Es lo que se espera para Solimana?

Claro, exacto, es la idea.

Los proyectos en el portafolio

Más allá de Solimana, ¿qué iniciativas impulsan?

Solimana forma parte de un proyecto junto con otro socio, con el cual tenemos el joint venture Ecorer. A través de éste tenemos el proyecto eólico Quebrada 2.

¿Está en una fase de maduración menor?

Exacto. Aparte Celepsa, por su propia cuenta, tiene un portafolio propio de proyectos renovables no convencionales.

¿Cuál es la inversión estimada para Quebrada 2?

Los montos aún no están definidos, pero es un proyecto de 115 MW de potencia instalada, en la zona sur del Perú.

¿Cuáles son los próximos pasos en ese proyecto?

La idea es contar con el EIA (estudio de impacto ambiental) aprobado para el siguiente año o inclusive en el 2026, y en el resto de proyectos la idea es avanzar, cada uno tiene diferentes programas de cumplimiento. Y también estamos en proceso de traer nuevas ideas y proyectos para ampliar este portafolio.

¿Serían nuevas tecnologías?, ¿algún proyecto híbrido o de hidrógeno?

Estamos explorando, pero aun no tenemos ningún proyecto con nombre. Hoy son más ideas. Los proyectos híbridos, a medida que avance el desarrollo de la ingeniería de nuestras iniciativas, probablemente existan algunos que justifiquen tener este beneficio del híbrido, principalmente, a través de sistemas de baterías.

¿El portafolio estimado de cerca de 1,000 MW incluye las iniciativas del joint venture?

Hoy contamos con una capacidad instalada en todos nuestros activos existentes de 540 MW. Tenemos dos proyectos (Solimana y Quebrada 2) a través de Ecorer (joint venture), que hacen 365 MW. El diferencial, cerca de 600 MW y un poco más, es un portafolio de Celepsa al 100%.

¿La compañía ve opción de comprar proyectos?

Está abierta a comprar, no obstante, hoy no forma parte de su plan estratégico que está más alineado a un crecimiento más orgánico, con recursos propios, pero de todas formas nuestro equipo está monitoreando si surge alguna oportunidad que se alinea de alguna forma al perfil de riesgo y al portafolio existente de la compañía.

El plan para Termochilca

¿La integración de Termochilca está plenamente consolidada?

Sí, es una operación existente, se hizo una adquisición de esa operación, y estamos avanzando en la completa integración de ese activo dentro de las operaciones de Celepsa como grupo energético. Es una fase que ya se completó a principios de año, en el mes de febrero con una reorganización, y ahora estamos mirando incluso algunos proyectos para mejorar su performance, rendimiento, capacidad de generación, pero más que nada mejoras dentro de la misma instalación

¿Vendrían a ser optimizaciones?

Sí, para afianzar aún más el beneficio que se espera de este activo. Hoy opera a plena capacidad y lo que estamos viendo son proyectos más de mejoras de eficiencia.

Así, tras el crecimiento del primer trimestre (22.3% más de ingresos y 17.8% más de ebitda), ¿Celepsa esperaría un buen 2024 por la incorporación de Termochilca?

Sí, pero más que el incremento significativo (de indicadores económicos), lo que se buscaba con esta inversión es generar una plataforma hidrotérmica que nos permitiera tener menos dependencia de la hidrología. Los activos que existían antes de la compra no nos permitían ir por renovables no convencionales. La nueva plataforma nos da mayor seguridad y control de riesgo de mercado. Ese es el objetivo, más que tener un aumento significativo de ebitda, era una cuestión de riesgo.

