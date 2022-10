Esta firma tiene en Perú 31 tiendas por departamento; 56 tiendas de mejoramiento del hogar; 37 hipermercados; 19 supermercados; 27 hiper bodegas; 5 súper bodegas; 10 centros comerciales y 5 powers centers.

Mientras que el segundo proyectó triplicar el número de emprendedores en su marketplace ya que actualmente cuenta con más de 1,200 socios-emprendedores que pueden ofrecer sus propios productos en esta plataforma digital.

Sin embargo, proyecta que para el 2023 se debería triplicar esta cifra. A la par, espera abrir dos nuevas tiendas por departamentos (Mall Aventura). A la fecha esta empresa tiene 31 tiendas por departamento y tres malls en Arequipa, Chiclayo y Santa Anita. ¿Qué esta pasando en el sector retail?

Para Percy Vigil, exgerente general de Mega Plaza, estos anuncios no implican en cambio en el giro del negocio del sector retail para darle preferencia al e-commerce. Por el contrario, las tiendas físicas (malls) van a continuar y convivir con el canal online (e-commerce).

Para el experto, la reducción en número de tiendas por departamento, como lo anuncia el Grupo Falabella, estaría ligado a otros factores como, por ejemplo, el rendimiento por metro cuadrado o los cambios en los hábitos de los consumidores.

“O de repente una zona que fue caliente ya no es tan caliente, por lo tanto el espacio pierde atractivo. No me atrevería a pensar en una regla general, ya que a la par de la apuesta por el e-commerce, se van abrir centros comerciales. Hacia a dónde vamos: diría que en ambos sentidos, ya que el mundo físico va a seguir creciendo y la penetración de la venta online también va ir incrementándose, más en algunas categorías que otras”, acotó.

Una posición similar es de la presidenta del sector retail de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Leslie Passalacqua. Para la ejecutiva el negocio del sector retail va hacia la omnicanalidad, pero ello no implica dejar de lado las tiendas físicas. Aunque reconoce que el ritmo de crecimiento -en número de tiendas (malls)- ya no es como antes.

“Vienen dos malls nuevos hacia el 2023 y 2024. En realidad son cuatro, pero los más cercanos son del próximo año y subsiguiente″, mencionó. En concreto se trataría del Mall Aventura en Iquitos, que es un centro comercial con más de 47,000 metros cuadrados, que demandó la inversión de US$ 65 millones y que empezaría a operar en la segunda parte del 2023.

Y el segundo es otro Mall Aventura en el distrito de San Juan de Lurigancho con más de 65,000 metros cuadrados, la que se tiene previsto inaugurar en el 2024.

“No es que halla una explosión (de malls) como hace algunos años cuando el número de centros comerciales pasó de 60 -en el 2013- a 79, en el 2017, y luego avanzó a 96″, comentó. Hasta el 2019, se registran 96 centros comerciales, según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL.

De esa cifra, Lima concentra 60 -de ellos 55 se ubican en Lima Metropolitana y 5 en Lima Provincias- y en el resto del país hay 36.

Fuente: CCL

-Menos tiendas-

Para Eduardo Daly, especialista del sector retail, más que cierre de tiendas o malls lo que va a pasar en los siguientes años es que se va a desacelerar el ritmo de crecimiento o aperturas de nuevos centros comerciales, lo que va ser un proceso gradual, debido a la ausencia de grandes superficies .

“Ya el sector retail ha anunciado algunas aperturas para los siguientes años como son los malls de Iquitos y San Juan de Lurigancho. Lo que va a suceder es una desaceleración de crecimiento, lo que no significa necesariamente un eventual cierre de tiendas. Ello va a ocurrir debido a que las principales ciudades del país ya están coberturadas por grandes superficies de retails”, mencion.

Para el exgerente de Ripley, otro factor es el crecimiento del e-commerce que permite llegar a todas partes del país.

“No es algo negativo, ya que hemos visto como las grandes tiendas han duplicado su número (de tiendas) en diez años. Ahora vamos a ver una desaceleración del crecimiento, lo que no significa que las tiendas físicas vayan a desaparecer. Va haber un crecimiento de tiendas físicas, pero no a las tasas que veíamos tiempo atrás ”, subrayó.

Fuente: BBVA Research

¿Hay menos superficies para nuevos malls? Adolfo Vega, director de Colliers Perú, explicó que -efectivamente- grandes espacios comerciales para malls o tiendas por departamento son escasos y caros.

“Por ejemplo, en los distritos de Lima Moderna, espacios de más de 10,000 metros cuadrados con zonificación comercial, no hay muchos y si hay espacios, están a un precio que no le permitiría a una tienda por departamento o centro comercial ser rentable”, explicó. Por ello, consideró que los grandes tomadores de terrenos con fines comerciales están buscando eficiencia operativa.

La falta de grandes extensiones con zonificación comercial también se nota al interior del país. A este panorama, tampoco se observa un incremento de espacio comerciales vacíos. “Y si hay espacios comerciales vacíos es porque el propietario no ha sincerado sus precios con el mercado”.

