Las ventas de los locales ubicados en los malls a nivel nacional ya tienen una recuperación al 90% (en promedio) respecto al 2019. Incluso, algunos rubros como tecnología, hogar y deporte superaron las cifras, dice Juan José Calle, presidente de la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (Accep).

“A pesar de ello, aún estamos expectantes de que no surjan nuevas situaciones que generen retracción del consumo. Mientras haya más confianza, también mejora el empleo, las inversiones y aumenta el gasto”, señala Calle.

Pero refiere que si bien hay mejoras en las ventas de los locatarios, los ingresos de los centros comerciales todavía están al 65%. ¿A qué se debe? Las empresas aún tienen deudas. “En muchos casos todavía se brindan facilidades de pago. No nos estamos recuperando a la misma velocidad (que las tiendas)”, sostiene.

Y si bien la vacancia disminuyó, esta aún se mantiene. A manera de estrategia, los malls brindan espacios económicos a las mypes y emprendedores. “Esto permite que todos contribuyamos a levantar la economía”, señala.

Asimismo, con la finalidad de salvaguardar el negocio, algunos centros comerciales optaron por operar menos horas y ya no cierran a las 10:00 p.m. “No es por el toque de queda, responde a un tema de eficiencia. Cuando hay mayor número de horas, se necesitan más turnos y ahora la prioridad es que no se disparen los costos”, explica.

Navidad

La expectativa de los centros comerciales para esta campaña de fin de año es superar lo registrado en 2020, pero aún no se proyecta llegar a los niveles prepandemia. Sin embargo, lo que ahora preocupa es la alta demanda que se concentra en el mes diciembre, pues el aforo se mantiene al 50%.

“Si bien ya se percibe cierta normalidad, en Navidad no habrá capacidad para absorber toda la demanda. Aquí nos jugamos un 20% de las ventas”, dice. Es por ello que, para estas fechas, las operaciones se ampliarán (quizá desde las 9 a.m. hasta las 12:00 a.m., pero cada establecimiento lo decidirá) con el fin de compensar la afectación por las restricciones, anota.

“En un año normal, la concurrencia en la segunda semana de diciembre se duplica y el aforo total se agota. Hoy (a la mitad) estamos convencidos de que esto ocurrirá”, refiere.

CIFRAS Y DATOS