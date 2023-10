Ante la falta de Puente Santa Rosa que se proyecta estará a fines de 2027, desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) se propone puentes baileys como una solución temporal a la falta de conexión al moderno terminal que se alista para enero 2025.

No obstante, un punto vital en este problema está referido a la compensación estatal por la demora en esta infraestructura.

Cabe recordar, que el año pasado, se firmó un acta a través cual el concesionario del aeropuerto capitalino renunciaba a la posibilidad de exigir una compensación económica por la demora del Puente Santa Rosa hasta junio 2025.

Tomando en cuenta que el puente no estará para aquella fecha, ¿cabe la posibilidad de exigir compensación?

Al respecto, el CEO de LAP, Juan José Salmón Balestra, explicó a Gestión que el acta suscrita en 2022 con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones si bien se señala que no se va exigir compensación hasta junio 2025, “será siempre y cuando las partes lleguen a un acuerdo”.

“Aún no hay un acuerdo, ya que nuestra visión es que el Estado va a cumplir con poner los puentes temporales. Si no hay acuerdo, nos tenemos que sentar a una mesa para discutirlo. Una de las cosas que tenemos que negociar con el Estado es una potencial penalidad o no, pero ello va a depender de un conocimiento real y concreto de cuando estos puentes (temporales) van a estar listos”, afirmó.

En ese contexto, detalló que según el propio cálculo del Estado la penalidad por estas demoras bordea los US$ 400 millones.

“Nosotros vamos a estar listos para operar con puente o sin puente en enero 2025. El contrato prevé la solución de controversias posibles y ahí analizaremos cual es el impacto (de la falta del puente). No descartamos esta posibilidad (de solicitar penalidad)”, argumentó.

El CEO de LAP confía que el MTC y especialmente el titular del sector va a cumplir con su palabra. Para el concesionario, lo ideal es que los puentes temporales estén listos en agosto 2024.

“Hemos tenido conversaciones con Provias con comentarios del diseño (del Puente Santa Rosa) muy inicial que nos han presentado, pero no hemos recibido un diseño definitivo. Estamos a la espera de ello”, puntualizó.

Proyecto del nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: LAP)





Para Carlos Estremadoyro, exministro de Transportes y Comunicaciones, es muy probable que el MTC no pague esa penalidad, pero a cambio LAP pediría que se le extienda más años de concesión.

“Eso se cobraría vía tarifa extendiendo la concesión, así que se negociaría para que le den más años”, sostuvo Estremadoyro.

En esa línea, el experto mencionó que LAP va a tratar de terminar antes la construcción de la nueva infraestructura del aeropuerto Jorge Chávez para que le aprueben los permisos Ositrán. “Entonces, mientras más temprano empiece es mejor financieramente para cualquier empresa”, afirmó.

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.

