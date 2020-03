La respuesta de centros deportivos y de bienestar al Estado de Emergencia: ¿el canal online vino para quedarse?

Los centros de bienestar/deportivos se diferencian de los gimnasios “comunes” por el sentido de comunidad, clases interactivas y fidelización. Ante la declaración de Estado de Emergencia, emitido por el Jefe de Estado el domingo pasado, este sector -al igual que muchos- fue afectado de un día para el otro. La respuesta de muchos centros ha sido migrar al canal online, en plataformas diversas. No sólo las clases ya no son presenciales, sino también son gratis, a pesar de la reducción abrupta de ingresos por la paralización de las sedes. La estrategia consta de mantener -y aumentar- su valor de marca, la fidelización y apoyar al público dentro de su core.

Gestión.pe estableció un diálogo con dos empresas peruanas que han optado por esta metodología: KO Urban Detox Center -un centro de de “in&out training” que aborda KO y Soul Yoga- y Lima Yoga, un centro en donde se enseñan distintos tipos de Yoga, variando por intensidad. Estas empresas cuentan con ocho sedes en Lima -si se toma en cuenta la del Boulevard de Asia- y siete sedes, respectivamente. Principalmente, dichas sedes están ubicadas en Lima moderna.

¿El canal online ha venido para quedarse?

“KO Urban Detox Center lleva 6 meses trabajando un proyecto digital conjuntamente con MIT y Endeavor Perú para expandirse a otros países en donde no haya sedes”, comentó Alvaro de Rivero, CEO global de KO Urban Detox Center. Entonces, con el Estado de Emergencia, sacaron una plataforma provisional. Con el apoyo de la infraestructura digital, en cuatro días lanzaron su plataforma en donde hay clases de entrenadores, pero no sólo de Perú, sino también Chile y Colombia; países en donde también hay sedes. Por la coyuntura, ha tenido un crecimiento de 15% diario. De Rivero comentó a las 3pm del martes 24 de marzo que los inscritos eran 8000 personas. Hacia las 6 pm, se comunicó para declarar que ya habían pasado los 10,500. Ello demuestra que el estado de aislamiento social abre una puerta al canal online de manera drástica.

Los “live sessions” o sesiones en vivo son comunes en redes sociales como Facebook e Instagram, desde escuelas de baile a profesores independientes de Yoga. En el caso de Lima Yoga, la fundadora Gabriela Sologuren comentó a Gestión.pe que Instagram se mostraba como la plataforma más estable para hacer transmisiones en vivo. “En Facebook tenemos más seguidores y más mercado, pero por la estabilidad de Instagram y porque teníamos problemas técnicos con Facebook optamos por esa plataforma, y también porque tuvo que ser todo muy rápido (...). Es una oportunidad interesante, hemos tenido a más de 3000 personas viendo las sesiones que se quedan por 24 horas”, comentó. Aclaró que en vivo, son de 300 a 400 personas las que atienden, y en la semana han aumentado alrededor de 5000 seguidores en dicha plataforma, o sea aumentaron sus seguidores en más de 30%. KO Urban Detox Center también mantiene sesiones en vivo en paralelo a su plataforma propia, tanto en Facebook como Instagram. A la fecha lo ven 9000 personas, en más de 20 países. Su engagement en redes ha aumentado 155% en los últimos 7 días, según menciona De Rivero.

Público internacional

Como mencionó KO, la plataforma que se viene trabajando desde hace 6 meses tenía como objetivo expandir el alcance del público sin necesidad de abrir nuevas sedes. LimaYoga, sin embargo, no había considerado esta posibilidad hasta el Estado de Emergencia. “Tenemos alumnos extranjeros que regresaron [a su lugar de procedencia] y les gustaría aún tener contacto con algunos profesores. Nos han comentado si es que pensamos dejar las clases ahí. Es una oportunidad de negocio que no habíamos explorado, quizás más adelante ya cobrando. Por ahora, será seguir realizando más transmisiones para tener más alcance”, comentó Sologuren.

Asimismo, enfatizó que en el mundo del Yoga hay más competencia, pero que el lado virtual no está aún muy explotado. Así, busca aprovechar la oportunidad porque “la gente está valorando más la marca, los profesores también”. Afirma que a los profesores de transmisiones en vivo se les está pagando igualmente.

¿Es sostenible no cobrar en el Estado de Emergencia? La estrategia de marca.

El golpe a nivel económico será fuerte para ambas empresas al paralizar todas sus actividades y por ende ingresos, comentan los voceros. KO Urban Detox Center apela a que su equipo financiero es aún muy sólido. Por ahora, al igual que LimaYoga, busca actuar como marca de manera coherente a su core. Ambos predican bienestar y estabilidad, y por la situación coyuntural, no tendría sentido [ni aportaría valor a la marca, sino más bien lo reduciría] monetizar en el Estado de Emergencia. Sin embargo, ambas comentan que es algo que más adelante sí van a contemplar. “Además de querer ayudar, el Yoga es una disciplina que debe hacerse a diario para mantener sus beneficios. Si dejan de hacerlo, va a afectar el trabajo que han hecho, además claro de afectarnos a nosotros como empresa económicamente”, comentó Sologuren.

Una encuesta reciente de Mindshare mostró que el 60% de limeños señala que las marcas sí deberían seguir haciendo publicidad en el contexto de aislamiento social, pero aclarando que la publicidad que se espera consta de mensajes positivos y de solidaridad, que se les ofrezca promociones y que ayuden a los consumidores a ahorrar. Del 40% que opina que no se debería hacer publicidad, el 28% afirma que el país está viviendo un momento difícil, por lo que no sería muy adecuado. Las piezas publicitarias de ambos centros van en línea con este esutdio, dado que no tienen como objetivo de corto plazo lucrar, sino posicionar y efectuar el valor de marca generando “ahorro de los consumidores y mensajes de solidaridad”.