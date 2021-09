En el 2020 se licitaron unos US$ 100 millones en Ordon, la plataforma peruana para digitalizar los procesos de compra de las empresas. Se espera cerrar el año con US$ 150 millones y llegar a los US$ 450 millones licitados en el 2022. “Hay un gran mercado aquí”, asegura Germán Meneses, cofundador de Ordon. Esto debido a que el 95% de las empresas realizan gran parte del proceso de la forma tradicional.

Meneses revela que la digitalización de compras y negociaciones ofrece tres grandes beneficios: disminuir el gasto en 20%, ahorrar 40% en horas hombre y la trazabilidad de todo el proceso. “Tener un área de compras, que representa más o menos el 50% de la salida de dinero de una empresa, y que se maneje por Excel o correos electrónicos, sin mayor control, no es lo idóneo”, señala.

Ordon trabaja con unas 20 empresas en el Perú y proyecta sumar por lo menos cinco más el próximo año. La plataforma también llegará este mes a México, su primer mercado internacional. El objetivo es trabajar con entre cinco y ocho compañías en México para el 2022. Ya se encuentran en conversaciones avanzadas con una aerolínea y con empresas de los rubros de tecnología, autos, seguros y producción.

Además de México, es muy probable que Ordon también ingrese a Brasil de forma directa, aunque aún más adelante. En otros países grandes, como Colombia, Chile y Argentina, operaría a través de socios comerciales, con quienes ya se han dado las primeras coordinaciones.

La plataforma también está migrando a lo que se conoce como p2p (procure-to-pay) para cubrir la digitalización de todo el proceso de compras. En el caso de Ordon, están pendientes los módulos de aprobaciones internas, pagos y facturación, que estarán listos a finales del 2022.

Ordon realiza aproximadamente 3,000 licitaciones al año. En la plataforma se ha efectuado licitaciones que van desde los US$ 500 hasta los US$ 25 millones. El monto promedio de una licitación en Ordon es de un US$ 50,000.