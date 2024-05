Este 2024, Chipoco cerrará el año con 3 restaurantes nuevos. El de Coral Gables es el que marca el hito de lo que será CVI.CHE 105 a partir de ahora: un restaurante que, en sus propias palabras, “eleva el gusto por el buen comer”, dándole protagonismo a la identidad peruana a través de sus platos más conocidos y celebrados, pero ofreciendo una experiencia más completa a través del espacio y el ambiente. Su crecimiento continuará en Florida con un local en Sawgrass Mills, uno de los malls más grandes de todos los Estados Unidos; y otro en Boca Ratón, en Palm Beach.

“Mi expectativa es ir avanzando hacia el norte, en espacios claves pero que todavía son vírgenes. En Boca Ratón, por ejemplo, hay alguno que otro restaurante peruano, pero es un mercado muy competitivo y con estándares muy altos, porque hay gente con mucho poder adquisitivo. Eso me obliga a tener algo que impacte”, sostiene Chipoco.

La marca detrás de la marca

Según Chipoco, en los Estados Unidos están súper deseosos de conceptos potentes. Por eso, en los nuevos CVI.CHE 105 están creando un ambiente que no solo celebre nuestra cultura, cocina y productos, sino que ofrezca momentos épicos. Por eso en la noche tenemos intervenciones en vivo de percusión con cajones.

“Todo eso hace que la gente se motive más, porque no solo van a comer, van a quedarse dos o tres horas disfrutando de un valor agregado, de la experiencia. Hoy en día, la gente en Miami, después de los 30 años ya no quiere ir a un club o a lugares donde haya demasiada gente, lo que queremos ir a un lugar donde nos sintamos bien atendidos pero también donde encontremos un ambiente para conectar con otros y con estilo. Eso es lo que estamos ofreciendo en estos momentos”, explica.

Para la apertura de los 3 nuevos restaurantes en Florida, Chipoco proyecta una inversión de US$ 25 millones. Dependiendo del local, cada restaurante tendrá un presupuesto entre los US$ 7.5 Y US$ 8 millones y espera un crecimiento a triple dígito para cierres del 2024.

Actualmente, Chipoco viene evaluando la posibilidad de expandirse a Las Vegas y Atlanta. Sin embargo, confiesa que aún no es el momento, pues no confía en las franquicias y quiere que el concepto de su marca no se pierda con la expansión.

“Tengo propuestas no solo para la expansión en Estados Unidos, sino también para llegar a Dubai. Estoy en un momento en el que estoy evaluando muchas posibilidades. Si bien es cierto, tengo oportunidades de crecimiento a nivel global, lo que me interesa es que no se pierda lo que he ido construyendo con mi marca personal. La marca de Juan Chipoco debe estar siempre detrás de cada restaurante que abra el grupo”, sostiene.

Mientras tanto, el empresario asegura que para el 2026, la cadena tendrá 2 nuevos locales de su cevichería, el restaurante más emblemático de la marca Juan Chipoco.

