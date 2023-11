Actualmente, la empresa cuenta con 23 tiendas en Perú: en provincias tiene dos locales en Ica y Tacna y uno en Arequipa; mientras que el resto se concentra en Lima centro y sur .

Desde que empezó como restaurante en Breña, la marca ha ido ampliando sus formatos; restaurante, barra cevichera y restaurante/espectáculo.

“El formato restaurante/espectáculo representa el 40% de nuestras ventas, ya que se invierte más por concepto de orquestas y grupos musicales. Además, el ticket de consumo es mayor por la ventas de licores y platos criollos” , explicó a Gestión Eduardo Guillian, gerente general de La Choza Náutica.

En esa línea, comentó que el ticket promedio por consumo en todas las franquicias ronda los S/ 70. Respecto al volumen de ventas y/o ingreso de este año, Héctor Bustamante, señaló que ha sido muy fluctuante debido a la coyuntura.

“Hubo un alza de precios de los principales insumos, como el limón y otros alimentos; subieron entre un 60% y 90% (...) Algunos de nuestros franquiciados bajaron sus ventas por el alza precios de los alimentos”, dijo Bustamante.

Sin embargo, añadió que, dependiendo del tamaño del local, sus ingresos y/o ventas son diferentes. Por ejemplo, e l formato barra cevichera tiene ingresos anuales de hasta S/ 200,000 . Mientras, que los locales más grandes como los restaurantes llegan a los S/ 400,000 .

El gerente de La Choza Náutica adelantó a este medio que, para el verano 2024, vienen preparando nuevas ofertas gastronómicas. “Estamos sirviendo mix de ceviches para dos o tres personas en algunos locales, y estamos planeando estandarizar en todos los locales. Además, sacaremos platos, presentaciones y recetas nuevas”, explicó

Nuevas tiendas de La Choza Náutica

El gerente de La Choza Náutica, adelantó a este medio que están interesados en aumentar su presencia en el norte del país, en especial en Trujillo, Chiclayo, Piura y Tumbes. En ese sentido, ya han tenido conversaciones con empresarios de dichas localidades.

“ Hemos tenido conversaciones con cinco empresarios que están interesados en franquiciar nuestra marca. Ya agendamos reuniones para la próxima semana ”, dijo Guillian, en el marco de la Feria Expo Franquicias , organizado por el Centro de Desarrollo de Franquicias de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Actualmente, la marca está en norte chico, Huacho, con formato de club campestre de 5,000 m2.

Respecto la inversión de dicha expansión, Héctor Bustamante, socio y gerente general de la Choza Náutica, comentó que dependerá del formato que requiera el cliente. “Locales pequeños como l a barra cevichera oscila entre los US$ 50,000, y los formatos más grandes como los restaurantes o club campestres está entre los US$ 100,000 y US$ 300,000 ″, explicó Bustamante.

De acuerdo a ambos dueños de la Choza Náutica, la expectativas de crecimiento siguen intactas de cara para el 2024. " Esperamos crecer un 20% , aunque quisiéramos crecer más, pero va depender de la coyuntura que muchas veces afecta el rendimiento de las ventas; también tenemos oportunidades por temporada como es la de verano , pero esta temporal” , coincidieron Bustamante y Guillian.

Recesión y clima

Eduardo Guillian contó que, debido a la recesión económica , el rubro ha sido afectado de manera directa. “ Nos ha afectado un 20% en las ventas en estos tres últimos meses (agosto a setiembre) ”, explicó.

No obstante, aseguró que a partir de la quincena de este mes se volvió a reactivar el sector y dijo que “esperan que diciembre sea igual o mejor que el año pasado” , período donde crecieron entre 30% y 40%, debido a la reactivación económica post pandemia.

“Nuestro rubro es el último en verse afectado por cualquier coyuntura, pero es el primero que se activa”, resaltó Eduardo Guillian.

Como las barras cevicheras tienen alta demanda en verano, Guillian contó que el clima ayudó a sostener las ventas porque dicha temporada se extendió en el segundo trimestre del año.

La Choza Náutica cuenta con tres formatos: la barrera cevichera, con superficie mínimo de 100 m2 ( formato pequeño con menor metraje y/o espacio); el formato restaurante, con 300 a 400 m2 /el tradicional); el formato restaurante/espectáculo, con 500 m2; y por último el formato club campestre, con 2000 a 5000 m2.

Los planes a corto plazo: Navidad y verano 2024

El gerente de La Choza Náutica adelantó que, para el verano 2024, vienen preparando nuevas ofertas gastronómicas. “ Estamos sirviendo mix de ceviches para dos o tres personas en algunos locales, y estamos planeando estandarizar en todos los locales. Además, sacaremos platos, presentaciones y recetas nuevas ”, explicó Guillian.

“Antes que llegue el verano, con meses anticipados, comenzamos a manejar algunas recetas y promociones”, agregó.

A puertas de la Navidad, Guillian comentó que esperan abrir de noche para aumentar sus ventas con piqueos criollos en reemplazo del ceviche .

“Después de la pandemia, muchos restaurantes se convirtieron en restobares para mantener sus ventas, en ese sentido, vamos aprovechar abrir de noche durante la Navidad”, adelantó.

Sobre La Choza Náutica

Solo Huacho tiene el formato club campestre y Los Olivos, el formato restaurante/espectáculo.

