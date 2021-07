El grupo farmacéutico estadounidense Johnson & Johnson (J&J) prevé para el 2021 la venta de US$ 2,500 millones en vacunas contra el COVID-19 y, aprovechando la reanudación de procedimientos médicos no urgentes, elevó sus previsiones para todo el año.

La compañía, que vende el antiviral a precio de costo, vendió dosis de su vacuna contra el COVID-19 por valor de US$ 164 millones en el segundo trimestre, superando los US$ 100 millones del primer trimestre, detalló el miércoles un comunicado sobre sus resultados trimestrales.

Estas cifras son relativamente pequeñas en comparación con las ventas de las vacunas contra el coronavirus de las también estadounidenses Moderna o Pfizer, esta última con planes en mayo de ventas por US$ 26,000 millones en todo el mundo este año.

Aprobada de urgencia en los Estados Unidos en febrero pasado, la vacuna de J&J sufrió varios contratiempos, incluida una suspensión en su aplicación de diez días en abril después de informes de que mujeres desarrollaron casos graves de coágulos de sangre además de problemas de producción en una fábrica en Baltimore.

En el segundo trimestre, el grupo en todo caso aprovechó las campañas de vacunación contra el covid-19 en Estados Unidos, que permitieron el regreso de los procedimientos clínicos no urgentes y la reanudación de las ventas de dispositivos médicos como las prótesis. Estas últimas subieron 62.7%.

La facturación total de la compañía, que incluye también su división farmacéutica (+17.2%) y su división de productos de higiene personal y salud como cremas y apósitos (+13.3%), aumentó 27.1%.

Ahora J&J espera ventas por entre US$ 91,300 millones y US$ 92,100 millones en el 2021 (93,800 millones y 94,600 millones, incluidas las ventas de la vacuna contra el COVID-19), frente a un rango previo de entre US$ 90,600 millones y US$ 91,600 millones.