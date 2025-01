J&J pagará US$ 132 por acción, según señaló la empresa en un comunicado. Bloomberg había informado previamente que se estaba negociando un acuerdo. La cifra es un 39% superior al precio de cierre del viernes.

Las acciones de Intra-Cellular subieron un 36% hasta los US$ 128.72 en las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York. En los últimos 12 meses, los títulos acumulan un alza del 40%, lo que le da a la empresa un valor de mercado de aproximadamente US$ 10,000 millones.

Intra-Cellular desarrolla nuevos tratamientos para trastornos mentales y afecciones neurológicas y actualmente está trabajando en un fármaco para el trastorno depresivo mayor que se encuentra en la fase final de los ensayos.

Expectativas de Caplyta

Las acciones de Intra-Cellular subieron la semana pasada después de que la empresa biofarmacéutica informara que había llegado a un acuerdo con Sandoz para resolver el litigio de patentes relacionado con Caplyta, su medicamento para la depresión bipolar.

Caplyta generó ventas estimadas en US$ 675 millones el año pasado. J&J señaló que la terapia tiene potencial de alcanzar los US$ 5,000 millones en ingresos anuales.

J&J ha caído alrededor de un 12% en un período de 12 meses, alcanzando una capitalización de mercado de US$ 342,000 millones. Sus acciones registraban escasa variación en las primeras operaciones.

Según informó J&J, la operación se financiará mediante una combinación de efectivo disponible y deuda. Se espera que la compra se cierre en el transcurso de este año.

Se trata de la mayor operación del sector biotecnológico en más de un año. Pone de relieve cómo los acuerdos del área de la salud están aumentando de nuevo después de la caída en 2024, cuando las grandes farmacéuticas frenaron una ola de acuerdos post-pandemia para digerir las adquisiciones. Este mes, el fabricante de dispositivos médicos Stryker Corp. acordó comprar Inari Medical Inc. por unos US$ 4,900 millones.

J&J vuelve a la ofensiva tras escindir su división de salud del consumidor y adquirir el año pasado el fabricante de dispositivos cardíacos Shockwave Medical por US$ 13,100 millones. La empresa ha estado trabajando para mantener el crecimiento, ya que se enfrenta a la pérdida de exclusividad del tratamiento para la psoriasis Stelara.

Citigroup Inc. y Cravath, Swaine & Moore LLP asesoraron a J&J, mientras que Centerview Partners LLC, Jefferies Financial Group Inc. y Davis Polk & Wardwell LLP trabajaron con Intra-Cellular.

