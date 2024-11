La gestora de fondos con sede en Nueva York informó el miércoles que decidió no seguir adelante con el acuerdo, confirmando así un informe de Bloomberg, después de que el consejo de Grifols rechazara su oferta indicativa que valoraba la empresa en € 6,450 millones (US$ 6,800 millones). Brookfield indicó en una presentación regulatoria que “no estaba en posición de continuar con una oferta potencial” después de una exhaustiva diligencia debida y considerando el rechazo del consejo.

Brookfield, cuyas conversaciones se hicieron públicas en julio, buscaba excluir a la empresa de bolsa en asociación con la familia Grifols, propietaria de alrededor de un tercio del fabricante de medicamentos para enfermedades como la hepatitis y la hemofilia. La familia fundadora de la empresa española declaró que no apoyará ninguna nueva oferta para excluir de bolsa a la farmacéutica homónima.

“La familia no apoyará una nueva oferta de un tercero para excluir a la farmacéutica de bolsa”, dijo por teléfono un portavoz del clan Grifols, señalando que había recibido cartas de actuales accionistas diciendo que la empresa estaba infravalorada. “Seguiremos trabajando para que el valor de la compañía aumente aún más”.

Las acciones de Grifols cayeron más de un 13% en Madrid tras la noticia publicada por Bloomberg, el mayor descenso intradía desde el 29 de febrero. Los bonos con vencimiento en octubre de 2028 registraron el mayor descenso diario desde enero en las primeras operaciones de la mañana, hasta situarse en torno a los 89 centavos.

Grifols cae | Las acciones se desploman tras la retirada de Brookfield de las negociaciones

Grifols ha enfrentado un año difícil desde que el vendedor en corto Gotham City Research LLC, con sede en Nueva York, publicó un informe a principios de enero en el que cuestionaba su gobernanza y contabilidad. La empresa ha perdido más de un tercio del valor de mercado desde entonces, a medida que las acusaciones y los errores de gestión erosionaban la confianza de los inversionistas.

“Brookfield era un inversionista oportunista que probablemente intentaba aprovecharse de la delicada situación de la empresa y quería hacer una oferta baja por ella”, señaló Patricia Cifuentes , analista de Bestinver Securities, en una nota a los clientes. Brookfield probablemente descartó la operación debido a desacuerdos sobre la valoración, más que por irregularidades en los libros contables, afirmó.

Un portavoz de Grifols declinó hacer comentarios.

Durante décadas, Grifols se benefició de la demanda de plasma sanguíneo. Pero tras un periodo caótico durante la pandemia, la extracción de sangre disminuyó y la enorme carga de deuda derivada de las adquisiciones de la empresa se hizo patente. A finales del tercer trimestre, la deuda de la empresa —incluidos los arrendamientos financieros— ascendía a € 9,200 millones.

Aunque el apalancamiento de Grifols ha mejorado gradualmente, persisten las dudas sobre la capacidad de la empresa para generar liquidez, especialmente después de que emitiera previsiones inesperadamente bajas de € 5 millones en flujo de caja libre para 2024, lo que atribuyó a partidas extraordinarias y sorprendió a los analistas.

El vendedor en corto Gotham acusó a Grifols en su informe de mezclar activos con un holding familiar y de manipular las cifras de deuda y ganancias.

Grifols rechazó las acusaciones y demandó al vendedor en corto en un tribunal de Nueva York. Mientras tanto, la Audiencia Nacional de España dijo el 19 de noviembre que investigaría a Gotham por presunta difusión de información “sesgada y engañosa” sobre la empresa para influir en los inversionistas para que vendieran las acciones.

A raíz del informe del vendedor en corto, la empresa introdujo cambios en la dirección y nombró a un nuevo director ejecutivo, Nacho Abia , y a un nuevo director financiero, Rahul Srinivasan , exdirector de financiación apalancada y mercados de capitales para EMEA de Bank of America. En setiembre, Grifols aceleró un plan para recortar los poderes ejecutivos del presidente, Thomas Glanzmann, con el fin de marcar una clara separación entre el consejo y la gestión diaria.