El consejero delegado de Telefónica Hispam, Alfonso Gómez, dijo este miércoles que, “por lo menos 200 millones de latinoamericanos no están conectados” a internet, durante su intervención en el Congreso Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).

“El reto que tenemos es que todavía tenemos no conectados en nuestra región”, señaló el encargado de la filial regional en Latinoamérica de la empresa de telecomunicaciones española.

Gómez detalló que la cantidad de personas que no están conectadas a los servicios digitales en el sur del continente americano se debe a que “no tienen la conectividad propiamente dicha” o “porque no saben acceder a ella, no la usan”.

El consejero delegado indicó que las personas digitalizadas en Latinoamérica en las zonas urbanas alcanzan el 77% de la población, mientras que en las rurales son un 38%.

Por otro lado, el ejecutivo resaltó la importancia de trabajar con más empeño en el cierre de la brecha de acceso a la conectividad en un entorno público-privado.

“Es una tarea de sector privado, pero también es una tarea de desplegar políticas públicas que permitan y hagan viable estas inversiones en infraestructura”, dijo Gómez.

Telefónica Hispam opera en ocho países de la región (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela), además, tiene más de 112 millones de clientes residenciales y empresariales.