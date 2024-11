“La proyección es que el 2025 sea nuestro primer año con más de US$ 50,000 millones de inversión privada, en términos nominales, no habíamos tenido tantos dólares invertidos en el Perú de la empresa privada, sea nacional e internacional, compañías chicas o grandes”, enfatizó Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE).

No obstante, esta estimación, cuya cifra exacta brindada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para el 2025 asciende a US$ 52,370 millones, no se alejaría mucho de los montos reportados en los tres últimos años -incluido el periodo vigente-, lo que significiaría que los grandes proyectos de inversión seguirán en pausa en los próximos 12 meses.

“Pero tampoco hay nada mágico en este número, solo es una marca, digamos, psicológica, que vale la pena poner sobre la mesa, genera un buen escenario para empezar a construir la apuesta del sector privado”, expresó.

Asimismo, Ivan Zárate, vicepresidente senior en Perú de SURA Investments, advierte un riesgo en la posibilidad de que la elección del próximo mandatario de Perú genere un resultado imprevisto.

Las empresas tienen un plan de inversión multianual, evalúan más allá de los fundamentos económicos, y cuando no tienen predictibilidad sobre las riendas del país prefieren dejar para después algunos proyectos, sostuvo. Así, optan por pequeñas inversiones de mantenimiento para dar continuidad a su operación, acotó.

Para Macera, concretar una buena elección presidencial en el 2026 ofrecería una visión más clara al sector empresarial y empujaría a aquellas firmas que hoy están aguantando sus inversiones relevantes a ejecutarlas.

“Muchas compañías están en la dinámica wait and see, no quieren arriesgarse a hacer una inversión grande un año antes de elecciones, les parece más razonable esperar un poco más y ver cómo caen las cartas”, indicó.

LEA TAMBIÉN Crece lavado de activos ligado a delito de trata de personas

Ventana

En tanto, el ex Ministro de Economía y Director Ejecutivo de Videnza, Luis Miguel Castilla, refiere que el Perú todavía tiene una ventana de oportunidad para nuevos proyectos y operaciones de fusión y adquisición.

“Pero, todo comenzará a ralentizarse a medida que nos acerquemos a fechas que son claves, un año antes que se convoque a elecciones en abril del año entrante, la última mesa directiva cuando se defina la continuidad de la presidenta; esto frena interacciones con entidades públicas”, esbozó.

Argumentó que, con los cierres de gestión se paralizan muchas decisiones y permisos de nuevas inversiones. Adicionalmente, en los próximos comicios aparece la figura de reelección en el Congreso, no vista anteriormente, incrementando el apetito por gasto público en línea con un mayor populismo, dijo.

“Todo es un cóctel que no es muy propicio para plantear un horizonte de tranquilidad respecto del futuro”, complementó.

Claudia Sicoli, Directora Académica de la carrera de Economía en la UPC, coincide con los especialistas en que se prevé una recuperación de la inversión privada luego de dos años de contracción, la cual está sujeta al proceso de recambio presidencial.

En el Marco Macroeconómico Multianual estiman una reactivación cercana al 5%, que dependerá de la coyuntura, pues si el país entra en un proceso de vacancia esta proyección será mucho menor, comentó.

“Por más que nos pese, el mantener a Dina Boluarte en el cargo irá en beneficio de, por lo menos, sostener el status quo, no es el mejor escenario pero la vacancia en este momento no generará ningún beneficio al país”, agregó.

Inseguridad

Uno de los riesgos que anota el consenso de expertos es la inseguridad que vive el Perú, que se ha acentuado en los últimos meses. La inseguridad es un peligro estructural que está escalando hasta un punto muy alto, naturalmente afecta la inversión en el país, la extorsión paraliza la ejecución de obras, alertó Zárate.

“El impacto de esto en la industria ya lo estamos viendo incluso en giros más pequeños donde ha llegado a un punto inimaginable”, reprobó.

Por su parte, Castilla advierte que la ola de inseguridad y violencia que sufren los peruanos podría llevarlos a buscar una solución maximalista en las próximas votaciones.

“La última elección llegó pos pandemia, encontró una economía muy golpeada y ahora se suma que la criminalidad está generando un costo económico muy grande para todos, consumidores e inversionistas, genera incertidumbre y limita las proyecciones de crecimiento”, manifestó.

Para Sicoli, el Perú también registra un gran riesgo institucional, el debilitamiento de estas entidades demanda reformas con urgencia. “El deterioro de la institucionalidad pone en riesgo las nuevas inversiones, esperemos que el próximo gobierno sea pro mercado”, añadió.

SOBRE EL AUTOR Zulema Ramirez Huancayo Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.