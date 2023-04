Una de las novedades que acaba de lanzar, ahora en abril, son los contratos sin tiempo de permanencia.

Víctor Jauregui, vicepresidente comercial de Win, adelanta a Gestión el interés de la compañía por incursionar en nuevas líneas de negocio, la que se concretará en la segunda mitad del año.

Uno de los novedosos rubros por la que apuesta la empresa de fibra óptica -que de acuerdo a datos del regulador Osiptel se ubica en el tercer lugar de participación de mercado en el servicio de internet fijo con 8.87% a fines de 2022- es la de seguridad.

La mirada esta puesta en brindar soluciones de seguridad, así como en nuevos clientes, como son los gamers, aquellos jóvenes (y no tan jóvenes) aficionados a los juegos en línea.

“Normalmente en el mercado peruano (de telecomunicaciones) siempre se han dado planes con tiempo de permanencia. Es decir, cuando se contrata un servicio generalmente este tiene un tiempo de permanencia de 6 meses como mínimo. A partir de abril, hemos lanzado los planes ‘somos libres’ que no tienen tiempo de permanencia y tampoco está amarrado a que tengas uno o más servicios. De manera disruptiva, no establecemos ni imponemos plazos de permanencia a nuestros clientes. Los clientes generalmente no se van porque están amarrados a un contrato. Es así que este lanzamiento responde a una investigación de mercado que realizamos”.

¿Qué han arrojado su investigación de mercado?

Que uno de los reclamos más frecuentes de los clientes era el sentirse amarrado a contratos que exigían un plazo de permanencia mínimo. Estamos cambiando la propuesta de valor al eliminar los plazos permanencia y a lo que se suma, que tampoco vamos a cobrar penalidades. Nos hemos animado por hacer esta apuesta grande en función a nuestra calidad de servicio, que será el motivo principal para que los clientes decidan continuar con nosotros. Es algo disruptivo y empático con el usuario.

¿Cuántos nuevos clientes esperan sumar con esta nueva forma de contratar?

Esperamos seguir creciendo y manteniendo el liderazgo en fibra óptica. Proyectamos cerrar este año en alrededor de 500,000 clientes . Actualmente, brindamos el servicio de internet fijo, televisión y telefonía fija. Para nosotros este cambio (a la hora de contratar) más que una apuesta comercial, es una propuesta de valor.

Respecto a cobertura, ¿a qué nuevas ciudades van a llegar?

Estamos en Piura, Trujillo, Chiclayo, Chimbote y Nuevo Chimbote. Este año vamos a llegar a más ciudades del norte y también del sur. Esperamos arribar a 5 ciudades más .

Víctor Jauregui de Win: El año pasado invertimos alrededor de U$ 150 millones y este año vamos a invertir US$ 200 millones. (Foto: GEC)

Nuevas líneas de negocios a la vista

En setiembre del año pasado, usted informó que se estaba analizando añadir a la propuesta comercial de Win nuevas soluciones ligadas a seguridad y servicios de soporte para el hogar. ¿Cómo avanza ello?

Estamos avanzado bastante en los nuevos productos que vamos a lanzar (al mercado), pero todavía está (previsto) para la segunda mitad del año .

De qué se tratará la nueva apuesta comercial de Win

Tenemos un servicio base que es el internet fijo de fibra óptica sobre el cual otorgamos otros servicios con valor agregado como telefonía fija y televisión. En esa línea, ya tenemos planes gamers. No obstante, estamos analizando nuevas soluciones para gaming (aquellos dedicados profesionalmente a los juegos en línea). Así como soluciones de seguridad ya sea física o de sistema. Y luego está la automatización de la casa, que es el hogar digital. Sobre ello también estamos trabajando para dar nuevas soluciones a los usuarios.

En lo relacionado a seguridad física, ¿qué implicará ello?

Seguridad física con cámaras y/o sensores de seguridad, es decir, que pueda verificarse (la casa) desde un solo dispositivo.

Respecto a inversiones, ¿cuánto se proyecta invertir este año y a qué se va a destinar?

El año pasado invertimos alrededor de U$ 150 millones y este año vamos a invertir US$ 200 millones . Este monto se va a destinar al desarrollo de red así como en reforzamiento de planta, de la zona en la que estamos, y mejoramiento de infraestructura para seguir llevando el servicio de calidad a nuestros clientes. N uestro gran reto es llevar el internet de fibra óptica a todo el Perú.

¿Se tiene previsto una fecha para alcanzar esta meta?

Es un trabajo que demanda tiempo, desarrollo de infraestructura así como (solicitar) los permisos municipales, pero estamos seguros que lo vamos a lograr. Podría ser a finales de 2024, aunque no es una fecha que lo tengamos fijo ya que depende de muchos factores.

