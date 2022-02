Han pasado tres años desde que HuguesNet ingresó al Perú. Desde entonces, el proveedor estadounidense de servicios de comunicaciones basadas en satélites ha concretado más de cuatro millones de conexiones a Internet en zonas rurales.

Y a pesar de haber empezado el 2022 con un 97% de cobertura a nivel nacional, llegando a 23 departamentos, los planes de la compañía en el país no se detienen, por lo que -como señala su gerente general Hugo Paredes- la meta de “seguir acortando la brecha digital y democratizar la conectividad” continuará siendo su prioridad durante este año, sobre todo porque el “Perú es un mercado que va a seguir creciendo sostenidamente”.

Así, tras cerrar el 2021 con un crecimiento superior al que se habían planteado, las proyecciones para este año apuntan a una expansión de más de 20%, para lo que tendrán -dice- “un foco estratégico en el segmento corporativo”.

“El año pasado superamos la cifra de crecimiento y se sustentó principalmente en la zona norte del Perú. Ahí ampliamos nuestra cobertura llegando a la segunda mitad de Piura y a la totalidad de Tumbes, pero también a Amazonas. Y para el 2022 apuntamos al segmento corporativo, en donde esperamos tener una posición competitiva”, señala.

Portafolio diversificado

Pensando, precisamente, en diversificar su portafolio, HughesNet Perú apunta a duplicar el aporte del segmento corporativo en la facturación total de la compañía, que hoy representa un 5%.

“Entre los tres segmentos de clientes que manejamos, nuestro producto HughesNet pospago representa el 85% de la facturación, el servicio prepago (wifi) el 10% y el segmento corporativo es el 5%, por eso queremos que en el 2022 el segmento corporativo se siga potenciando para que sea el 10% de la facturación, aunque el foco va a seguir estando en las familias para seguir acortando la brecha digital”, afirma.

Sobre la base de esos resultados, Paredes rescata el aporte que ha tenido Hughes Perú en los resultados de su matriz. Según refiere, ha sido uno de los países que ha reportado “un crecimiento significativo” en comparación con los otros mercados en los que están presentes.

“El primer país con cobertura fue Brasil, cinco años atrás, y a Colombia llegamos un año y medio antes que al Perú. Después llegamos a Chile, Ecuador y México. Y aunque la pandemia ha apalancado el crecimiento en los otros países, en el 2021 el país que más creció fue México, el segundo Perú y después se ubicó Colombia”, anota.

Según su gerente general Hugo Paredes, seguirán llegando a las comunidades más alejadas y apuntarán con más fuerza al segmento corporativo (Imagen: Hughes Perú)

Mayor despliegue

Explica que para continuar con los buenos resultados, seguirán apoyándose en el despliegue de su red, que “es muy grande”, pero dentro de poco lanzarán un nuevo satélite -el Júpiter 3- que les dará capacidad adicional para crecer en el 2023, siempre pensando en la parte baja de la pirámide.

“Del 2020 al 2021 hemos crecido 200% en cantidad retailers, que son esos pequeños comercios que a su oferta de productos o servicios han sumado la venta de internet prepagado, por lo que este año el crecimiento será mayor en la parte baja de la pirámide”, señala Paredes tras aclarar que Hughes Perú llega a donde los otros operadores no llegan.

“Llegamos a las zonas rurales alejadas, a donde no se llega con tendido de postes y a donde no llega ninguna tecnología tradicional ni terrestre. Ahí llegamos con nuestra tecnología satelital y por eso nuestro gran reto es, principalmente, la geografía peruana”, añade convencido de que existe potencial para que Hugues Perú siga creciendo.

Para aprovechar ese potencial, refiere que el 65% de usuarios de Internet satelital en zonas rurales alejadas tuvo acceso a Internet por primera vez, mientras que el 83% mejoró su estilo de vida y el 28% de usuarios con negocios propios incrementó sus ventas en más de 50%.

Comportamiento del consumidor

Y aunque el costo de los paquetes de datos empiezan en S/ 2 por hora, Paredes afirma que los paquetes de datos más demandados en las zonas rurales son los que brindan el servicio limitado y que por S/ 8 les permite conectarse a Internet durante todo el día.

Pero no es lo único. Debido a que Hughes Perú ha logrado diferenciar el consumo de Internet por consumo pico y consumo no pico por hora, aclara que es en las horas de la mañana, desde las 5:00 am, al mediodía y en la tarde, cuando se aprecia un mayor consumo, mientras que en la noche el tráfico baja.

“El uso principal es para educación, para coordinaciones laborales y para ver mucho video que se ha potenciado de forma exponencial, pero también hemos ayudado a que las mypes se conecten desde sus propias zonas productivas”, anota.