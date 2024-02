Arturo Linares, socio en Reaño & Linares Asesores Financieros, explica que el perfil del comprador son grandes holdings peruanos y extranjeros, pues cuentan con un soporte financiero muy sólido y distintos canales de generación de ingresos. Además, se trata de grupos que ya han pasado por muchos momentos complejos, distintos gobiernos y confían en que sus operaciones deben de continuar.

“Este tipo de clientes sofisticados son los que están buscando oportunidades tanto en Perú como en la región. Además, se encuentran claros de que es un contexto en el que el comprador tiene más poder porque las expectativas de los vendedores ahora son más aterrizadas”, dijo Linares. En ese sentido, están más dispuestos a negociar sobre valores más realistas.

Un segundo perfil son empresas peruanas que han tenido resultados relativamente buenos en los últimos años e identifican la necesidad de seguir creciendo, pero a través de nuevos mercados o captando otros clientes. Es por ello que apuestan por absorber marcas de su mismo rubro para desarrollarlas.

Martín Reaño, socio de Reaño & Linares, sostiene que la expectativa de que empiecen a bajar las tasas de interés en el segundo semestre generará que muchas empresas, que no están endeudadas, tomen préstamos para compras. A ello se suma que el 2025 será un año de mucho ruido político por ser preelectoral y si hay algún candidato que genere incertidumbre las empresas podrían valer menos. Ese escenario no le conviene a las firmas que apuntan a ser adquiridas.

Las transacciones que se esperan para este año, detallaron, serían de entre US$ 30 y US$ 40 millones aproximadamente. “Lo que sí observamos es que las operaciones tardan un poco más en concretarse”, sostuvo Arturo Linares.

Los segmentos de interés para compra de empresas

Los inversores peruanos ponen la vista en el sector salud, principalmente en laboratorios clínicos, detalló Reaño & Linares. “Si bien no siempre encuentran el target ideal (para que se cierre el deal), sí hay búsqueda”, indicó Arturo Linares.

Además, hay actividad en el sector de bienes de consumo: alimentos y bebidas. El movimiento se observa tanto en actores que buscan consolidarse, como en el caso de las compañías más grandes, que apuntan a mercados del extranjero, sobre todo a países como Chile, Colombia.

Martín Reaño indicó que en el sector retail también hay empresas que quieren seguir creciendo a pesar de los problemas que ha enfrentado la industria. Así, hay un espacio para que los grandes jugadores absorban a los más pequeños que atienden a públicos interesantes, pero que no han podido despegar.

Los expertos indicaron que también se ve interés muchas empresas extranjeras en firmas peruanas vinculadas al sector tecnológico business to business (B2B).

¿Qué se está evaluando para una adquisición?

El comprador, dijo Arturo Linares, no solo evalúa las ventas y utilidades de una empresa, sino también las sinergias. Es decir, identifica que ya se encuentre en el mismo mercado para optimizar asuntos logísticos, fuerza de venta, ejecutivos para la dirección, entre otros. Además, porque así pueden contribuir con su know how.

Además, se busca que la empresa tenga alto valor agregado. Por ejemplo, compañías que atiendan a los mismos clientes o cuente con mercados muy similares, pero que genere mejores márgenes de ganancia.

