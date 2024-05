“Un informe ‘ricitos de oro’ que complacerá a la Fed y a los mercados”, dijo El-Erian, presidente del Queens’ College de Cambridge y columnista de Opinión de Bloomberg, el viernes en Bloombeg Television.

Los datos mostraron que los empleadores redujeron el ritmo de creación de empleo en abril, con un aumento de las nóminas no agrícolas de 175,000 el mes pasado frente a las 240,000 proyectadas por los economistas.

LEA TAMBIÉN: Fed señala falta de avance en inflación pero también descarta alzas de tasas por ahora

La tasa de desempleo subió al 3.9%, mientras que el crecimiento salarial mensual cayó al 0.2% frente a marzo.

“No estoy especialmente sorprendido porque la creación de empleo no haya cumplido las expectativas, porque llevamos un año con niveles muy altos”, dijo El-Erian. “Me sorprende un poco el salario, el 0.2%, ese es el que me sorprende. Eso es algo que hay que mirar mucho más de cerca”.

Después de la publicación del informe, los bonos del Tesoro estadounidense subieron en toda la curva, y la mayoría de los rendimientos aumentaron más de 10 puntos básicos. Un indicador de Bloomberg del dólar retrocedió, mientras que los futuros de las acciones subieron.