El CEO de Hochschild Mining, Ignacio Bustamante, comentó en la última presentación de resultados de la empresa la situación política en el Perú y los posibles cambios tributarios para el sector minero que ha puesto en agenda el Gobierno de Pedro Castillo.

“Personalmente no nos hemos reunido con las autoridades. Sabemos que el gremio minero peruano sí lo ha hecho y su impresión ha sido positiva”, dijo en conferencia realizada hace algunos días.

Bustamante indicó que el Gobierno está interesado en promover la actividad minera y que ha sido explícito en reducir o eliminar barreras burocráticas existentes.

El CEO de Hochschild Mining mencionó también que la designación de Pedro Francke como ministro de Economía y Finanzas y la posible permanencia de Julio Velarde como presidente del BCRP “son señales relativamente positivas”.

Con respecto a los posibles impuestos adicionales al sector minero, Bustamante dijo que el Gobierno ha sido muy explícito en sus intenciones y “que las conversaciones llegarán. Para ello estamos coordinando esfuerzos en la Asociación Minera (SNMPE) para que cualquiera sea la negociación el resultado final sea algo manejable y positivo en el largo plazo para las compañías y el país”.

Bustamante mencionó que no hay claridad respecto del cronograma o el inicio de las conversaciones pero, “tomando en cuenta las prioridades establecidas por el Gobierno, es algo que podría ocurrir durante el cuarto trimestre de este año”

Resultados

En el frente financiero, Hochschild Mining está en camino de alcanzar su meta de entre 31 millones y 32 millones de onzas de plata equivalentes. Además, durante el primer semestre la compañía ha podido mantener costos de US$ 13.2 por onza, lo que se encuentra por debajo de los estimados de US$ 14.1 y US$ 14.5 por onza de plata equivalente.

Durante el primer semestre, la compañía generó ingresos por US$ 395 millones y Ebitda por US$ 199 millones lo que equivale a incrementos de 70% y 146%, respectivamente.

Ramón Barúa, CFO de la empresa minera, precisó que se debe tomar en cuenta que estos incrementos responden también a que el periodo del 2020 mostró resultados menores debido al impacto del COVID-19.

“No solo tuvimos más volumen que el año pasado, sino que también los precios de la plata fueron mucho más altos”, indicó. Así, el precio promedio para el primer semestre del año pasado fue de US$ 16.6 mientras que para el mismo periodo del 2021 alcanzó los US$ 27.2 por onza de plata.

Además, el control de costos permitió obtener un margen bruto que pasó de 36% a 43%.

Inversiones

Hochschild Mining continuó con su programa de exploraciones brownfield en las zonas circundantes de tres minas.

Bustamante informó que la compañía ha obtenido resultados de perforación sólidos que aumentarán tanto la cantidad como la calidad de los recursos en Inmaculada (Perú) como en San José (Argentina).

En Inmaculada, las perforaciones en la veta Angela North ya ha producido 409,000 onzas equivalentes de oro adicionales con leyes más altas que las de la reserva actual. Mientras que en San José se han agregado otros 7 millones de onzas equivalentes de plata cerca de las operaciones actuales.

En Pallancata (Perú), el equipo está completando un estudio para optimizar el plan de mina a largo plazo con el objetivo de extender la vida útil de la operación.