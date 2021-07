Desde el último trimestre del 2020 hasta junio del 2021, el distrito de Ate ha captado inversión privada por más de S/ 133 millones para el desarrollo de proyectos de índole comercial, inmobiliario y educativo, lo cual viene impulsando la reactivación económica de varios sectores de la comuna, así como el aumento del valor del metro cuadrado de los terrenos en el distrito, indicó el alcalde de Ate, Edde Cuellar Alegría.

¿Qué proyectos de inversión privada se vienen ejecutando en el distrito?

En relación al sector inmobiliario, empresas que se dedican a la construcción de conjuntos residenciales sacaron autorizaciones para ejecutar obras hasta por S/ 22 millones. Otras empresas de comercio que operan en el distrito sacaron autorizaciones para ampliaciones y construcción de nuevos locales por S/ 25 millones. Otro sector fuerte es el educativo que solicitó autorizaciones para invertir S/ 21 millones; asimismo, los dueños de mercados vienen ejecutando obras por S/ 65 millones.

Estamos hablando de inversiones por más de S/130 millones…

Desde el último trimestre del 2020 hasta junio del 2021, en total tenemos alrededor de S/ 133 millones que se ha invertido en el distrito para proyectos de índole comercial, inmobiliario y educativo.

¿En el sector comercio qué proyectos se vienen realizando?

En el sector comercio hemos visto un incremento en el número de solicitudes de inversión. En estos momentos está en su etapa final la construcción de un supermercado Hiperbodega Precio Uno del grupo Falabella, cerca al ingreso de la Asociación Hijos de Apurímac en Santa Clara, a la altura del kilómetro 11 de la carretera central. También se ha realizado una importante inversión para la ampliación del centro comercial Qhatu Plaza.

¿Y nuevos proyectos?

En un terreno por la explanada Sur del estadio Monumental, que le pertenece al Grupo Intercorp, se estaba evaluando la posibilidad de construir un mall, pero hasta hoy solo han pedido autorización para brindar servicios educativos con el colegio Innova Schools.

En los alrededores del centro comercial Real Plaza Puruchuco se están abriendo nuevos negocios como restaurantes, minimarkets, entre otros.

¿Se han realizado cambios de zonificación para impulsar nuevos desarrollos en el distrito?

Estamos en pleno proceso de cambio de zonificación para fomentar la comercialización y la inversión privada en el distrito, pero respetando un aspecto fundamental que es la residencialidad en los sectores de clase media consolidados como Salamanca, Mayorazgo y Olimpo. Ahora estamos trabajando con las viviendas que se han construido en las laderas de los cerros, las cuales aún no tienen zonificación vigente, y por lo general representa el 30% del distrito.

¿Cuánto es el valor del metro cuadrado en Ate?

En zonas consolidadas como en plena carretera central o la prolongación Javier Prado el valor del metro cuadrado fluctúa entre los US$ 1,800 y US$ 2,000; en sectores céntricos al distrito el metro cuadrado varía entre los US$ 120 y US$ 150; mientras que en la zona periférica se puede llegar a conseguir terrenos desde los US$ 30 hasta los US$ 40 el metro cuadrado. En los últimos años se ha visto un incremento en el valor del metro cuadrado en el distrito.

En el sector inmobiliario ¿qué tipos de proyectos se están ejecutando para vivienda?

Durante los últimos meses, siete han sido las empresas que vienen realizando inversiones, en su mayoría nuevos complejos de viviendas que están dirigidos a sectores de la clase media y familias muy reducidas que tienen uno o dos hijos y también para personas independientes. Los departamentos que se están ofertando van desde los 65 hasta los 120 metros cuadrados, este último de manera excepcional. Sin embargo, este año se ha reducido en un 30% las solicitudes para la construcción de proyectos inmobiliarios comparado con el 2019.

Y en el sector educativo, ¿qué inversiones se están ejecutando?

En todo el tramo de la carretera central del distrito, altura del km 7.5 hasta el km 12 se ha convertido en un clúster educativo. Por ejemplo, se encuentran la Universidad Científica del Sur, la Universidad César Vallejo, la Universidad Tecnológica del Perú, entre otras. Estos centros de estudios están realizando la construcción de nueva infraestructura. Asimismo, la Universidad Privada Juan Pablo II ha construido una importante infraestructura en la carretera central, y debido a que no ha sido licenciada está buscando una alianza con un conglomerado educativo para que la absorba.

¿Y en lo que se refiere a industrias?

En Ate tenemos dos parques industriales, el parque industrial El Asesor destinado al negocio de automóviles y vehículos menores como motos lineales en un 40%, y el resto destinado a servicios; también en este parque industrial está ubicada la empresa Sibarita. En el parque industrial de Huaycán se ubican comercios de prendas de vestir y artesanía. Estamos viendo la forma de cómo relanzamos estos parques industriales para que lleguen nuevas inversiones al distrito.

¿Este año han recibido solicitudes de cambio de giro de los negocios?

Este año las solicitudes de cambio de giro del negocio han descendido. Algunos han regresado a su giro anterior, pero en muchos de los casos, los comercios han hecho ampliación de giro, si era compatible con lo que venían realizando lo han mantenido. Por ejemplo, varios restaurantes que se convirtieron en minimarkets o tiendas de venta de alimentos, mantienen ambos giros de negocio.

Alameda para emprendimientos independientes

El alcalde de Ate, Edde Cuellar, indicó que ahora están en pleno proceso de construcción de la Alameda de Independencia, que tiene casi un kilómetro y medio de zona comercial para negocios de gastronomía, moda, librerías y otros.

“Estamos realizando una inversión de S/5 millones para ampliar los espacios comerciales, mejorar el tránsito peatonal y ampliar la pista a dos carriles de esta alameda que tiene 20 metros de ancho. También tendrá áreas verdes. Con esta iniciativa buscamos potenciar a los emprendimientos independientes del distrito”, dijo el burgomaestre.

Refirió que la ha pandemia ha impactado en la economía de los vecinos, y la recaudación registró una caída del 40% este año. Sin embargo, buscan recuperarla con la reactivación de pequeños emprendimientos en la Alameda de Independencia y restaurantes en el distrito.