Qué hay tras la nueva criptomoneda de Facebook

Facebook anunció el lanzamiento de una moneda digital llamada “libra”, con el fin de hacer que sus anuncios sean más valiosos al facilitar las transacciones y pagos en línea, sobre todo para quienes no cuentan con tarjetas de crédito o cuentas bancarias.

La libra utilizará los mismos principios de seguridad y registro de transacciones que bitcoin, el sistema monetario digital más popular en la actualidad. Pero a diferencia de bitcoin, a la libra la respaldan varias compañías financieras tradicionales, incluidas PayPal , Visa y Mastercard , y basará su valor en varias divisas del mundo real, como el dólar estadounidense y el euro.

A continuación, un vistazo a la libra y otras criptomonedas.

¿Qué es una criptomoneda?

Es una forma de dinero digital que utiliza tecnología de encriptación para que sea segura. Las criptomonedas no existen como billetes o monedas físicas, sino como líneas de códigos informáticos con firma digital. Los registros de transacciones suelen ser llevados en bitácoras conocidas como cadenas de bloques.

La gente puede guardar sus ahorros en criptomonedas en carteras virtuales que parecen cuentas bancarias en línea. Facebook desarrolla una aplicación de cartera para la libra; otros también podrán hacerlo.

Como con otras criptomonedas, la gente podrá comprar y vender libras en tipos de cambio de monedas tradicionales. Se desconoce qué cuotas, de haberlas, tendrán que pagar los consumidores por dichas transferencias, aunque Facebook dice que deberán ser bajas.

¿Por qué no usar bitcoin?

Aunque bitcoin ha recibido mucha atención, no se usa ampliamente. En primer lugar, su valor fluctúa mucho, lo que significa que US$ 100 en bitcoin hoy quizás valgan US$ 300 dentro de un mes, o US$ 2.50.

Sólo un puñado de negocios acepta bitcoin como forma de pago.

Facebook espera que el valor de la libra sea estable al ligarlo estrechamente con monedas establecidas. A diferencia de la mayoría de las criptomonedas , la libra tendrá el respaldo de depósitos bancarios del mundo real y bonos del gobierno en varias de las principales monedas.

Facebook también reúne a socios antes del lanzamiento. Lyft , Uber y Spotify ya están en el grupo libra. Muy probablemente acepten libras cuando se lance el sistema. También ayudarán a financiar, construir y gobernar el sistema. Eso hará que la libra no sea tan anárquica como el bitcoin. Facebook dice que la libra será regulada, aunque no proporcionó detalles del cómo.

Con la mayoría de las criptomonedas, incluido el bitcoin, cualquiera puede proporcionar poder de cómputo para verificar las transacciones y evitar que alguien gaste la misma moneda digital dos veces. Con la libra, las verificaciones en un principio serán administradas por las compañías fundadoras, como Facebook y PayPal. Facebook considera que esta estrategia hermética significará mayor seguridad.

¿Son anónimas las criptomonedas?

Aunque es posible rastrear bitcoins y otras criptomonedas conforme son gastadas, los propietarios de las cuentas tras las transacciones no necesariamente son conocidos. Eso hace que dichas monedas sean las favoritas de algunos cibercriminales. Pero a veces es posible vincular transacciones con criptomonedas a la persona real que cambió su dinero digital a una moneda tradicional.

Y si alguien gasta libras mientras tiene una sesión abierta en Facebook, teóricamente es posible que Facebook lo vincule con una persona real.

Facebook dijo que no utilizará datos de la libra para segmentar anuncios, pero podría compartir datos para “que mantener la seguridad de las personas, cumplir con la ley y brindar funcionalidad básica”. Facebook creará una subsidiaria, Calibra, para intentar mantener las operaciones separadas.

Para empezar

Se tiene programado que la libra se lance públicamente el primer semestre del año que entra. Si los clientes la aceptan o no, es otra historia. Los posibles descuentos ofrecidos por Uber y otros socios podrían bastar para que la gente al menos pruebe el sistema, pero a muchas personas les parece suficientemente fácil pagar bienes y servicios en línea con tarjetas de crédito o débito.

Podría ser más atractiva para quienes no tienen cuentas bancarias, ya que la libra les podría abrir la puerta al comercio electrónico.

Aunque la libra podría ser una forma en que Facebook fomente el gasto cuando la gente interactúa con los anuncios de la red social, la compañía dijo que la moneda será independiente y no se necesitará una cuenta de Facebook para usarla.