Frente la carencia de áreas públicas o de parques grandes que faciliten el esparcimiento de las familias, el Grupo Norte vio una oportunidad y, desde hace 15 años, ha desarrollado clubes y condominios dirigidos a las clases media y media alta.

“Nuestro foco principal está en proporcionar a las familias un espacio para que puedan disfrutar del campo o la playa y, además, permitirles adquirir un lote junto a un club privado”, explica David Herrera, CEO del Grupo Norte.

En la actualidad, el grupo cuenta con cuatro clubes y tres condominios de campo adyacentes. El más antiguo es Santa Rosa de Quives Country Club, desarrollado en el 2006. También están Aucallama Beach Club (2010), Calango Country Club (2015) y Cieneguilla Country Club (2018).

El Grupo Norte cuenta con 15.000 socios y sus membresías oscilan entre los US$ 7.000 y los US$ 8.000, pero, por la coyuntura, han establecido un monto de alrededor de US$ 5.000.

“Esta se paga una vez y sirve de manera vitalicia para la familia. También una cuota de mantenimiento que oscila entre los S/ 75 y los S/ 120. Buscamos que la clase media pueda acceder a un club sin tener que asumir un costo muy alto, como sí ocurre en los clubes tradicionales”, indica Herrera.

Aunque las restricciones de la pandemia, especialmente en cuanto a la movilidad durante los domingos, afectaron los ingresos del Grupo Norte, la línea de negocio de venta de lotes creció debido a la demanda por terrenos para segunda vivienda en zonas de campo. Incluso los propietarios ahora cuentan con un bien revalorizado.

“Aquellos clientes que compraron un terreno con nosotros en preventa, hoy podrían venderlo con entre 60% y 70% más de su valor solo tres o cinco años después, dependiendo del proyecto. Ha habido una apreciación un poco independiente al impacto económico de la pandemia”, detalla.

Las ventas del Grupo Norte, juntando ambas líneas de negocio, crecieron 70% el año pasado y recuperaron el nivel del 2019. Para el 2022 se espera un incremento de 50%, hasta alcanzar los US$ 18 millones.

Inversiones

El Grupo Norte tiene previstas nuevas inversiones. Una parte se dedicará a crecer en sus proyectos actuales. “Para el 2022, esperamos un incremento de casi el doble de lo observado en el 2019 en este caso”, indica el CEO.

La segunda fase de inversiones corresponde a las siguientes etapas de lotes, que se realizarán el próximo año. Finalmente, el grupo tiene previsto, a partir del 2023, salir a provincias e iniciar el desarrollo de nuevos proyectos. “Ya tenemos en dos ciudades del país”, indica Herrera.