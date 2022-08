¿Cómo les fue en el primer semestre?

Nos ha ido bien, con crecimiento a doble dígito, y ese avance de alguna manera ha compensado el aumento en el costo de los insumos. Es la coyuntura mundial, y en todas las industrias, en especial en la nuestra con el aumento en el precio de la resina, el azúcar. En sí se ha dado un alza en el costo de los insumos en un 30% a 40% con un impacto fuerte.

¿Cómo compensaron ello?

Hemos lanzado nuevos formatos para poder compensar esas alzas y no trasladar el aumento al consumidor final.

¿No se trasladó en nada el aumento?

Han sido algunos aumentos y algunas reducciones de márgenes al canal, pero como alternativas hemos reducido gramaje en preformas, menor contenido de azúcar en bebidas carbonatadas, formatos más pequeños para no afectar el precio final al consumidor y hemos buscado eficiencias internas y de alguna manera compensar ese impacto.

¿A futuro evalúan subir precios?

Si la tendencia de alza de insumos se mantiene, en algún momento vamos a tener que trasladar al usuario final parte de esos incrementos para compensar en algo el impacto. No puede ser un traslado total porque se resiente la demanda, y la economía está golpeada.

Como alternativa ampliaron el portafolio…

Hemos lanzado nuevas categorías. Estamos con café y cocoa bajo la marca D’Gustto, y antes de ellos ya habíamos entrado con gelatina con Cifrut con el fin de ampliar el portafolio.

¿Cómo han funcionado?

Bastante bien dentro de las expectativas que nos habíamos planteado y seguimos con la línea de desarrollar categorías más saludables como en la categoría de BioAmayu, en la que hemos lanzado los softs que pronto estarán en el canal moderno y ahora en la plataforma de Aje Delivery, producto que se está llevando a otros países.

¿Y cómo han visto el repunte de ciertas categorías tras el retorno de clases?

Se ha dado un repunte en las categorías de néctar y jugos tras el retorno de clases, y también en agua ahora que la gente sale más a la calle y se ha tenido un buen desempeño con Cielo y con Pulp en formatos personales.

Debido a la coyuntura, ¿han visto una baja en el consumo?

En nuestro caso todavía no estamos viendo un impacto, pero no sabemos qué va a pasar en los siguientes meses. Aún no hay un panorama claro de lo que va a ocurrir, principalmente por el entorno político.

¿Cómo arrancó el segundo semestre?

Dentro de lo proyectado en facturación estamos bien, no se ha dado una desviación de nuestros planes que de por sí eran agresivos, pero esto es parte del día a día y semanalmente monitoreamos la evolución de ventas, crecimiento y categorías.

¿Con D’Gustto ampliarán los lanzamientos este semestre?

Ahora se han lanzado productos que van de acuerdo con la estacionalidad (café y cocoa), pero también tenemos mazamorra bajo la marca Cifrut. Hay algunas extensiones dentro de las marcas de bebidas que estamos aprovechando. Con Cifrut estamos con todo un concepto en postres y con Pulp estamos viendo todo un tema de desarrollos y nuevos conceptos para entrar en la categoría de desayunos y con D’Gustto también estamos viendo lanzar algunos conceptos no solo en Perú sino en otros países.

¿Ya lo han empezado a hacer en el exterior?

Por ejemplo, hemos lanzado el Pulp Avena, que es una bebida en base a este cereal y así estamos viendo nuevas categorías.

Con ello, Aje deja de ser una empresa de bebidas para ser una empresa de alimentos…

Sí, estamos en esa línea dentro del negocio.

¿Eso incluye lanzar alimentos que complementen la oferta como galletas o snacks?

Sí, vamos a poder verlo próximamente.

¿La coyuntura local retrasa el calendario de lanzamientos?

Tenemos una filosofía que es lanzar productos a gran velocidad y eso nos permite hacer introducciones cada tres meses, y lo que hacemos es probar por regiones y zonas y hacemos muchos pilotos, y en esa línea innovamos más rápido y nuestro portafolio es muy agresivo y probamos diferentes conceptos. La coyuntura obliga a acelerar nuestros proyectos de innovación.

¿Ampliarán líneas o comprarán maquinaria?

Totalmente. Estamos con un plan de inversiones importante que se mantiene, no se ha frenado y se vienen inversiones en una modernización de nuestras plantas y en líneas que permiten hacer nuevos formatos y concepto. Son inversiones para este año y el siguiente.

Bio y sus planes

Desde hace unos años, la marca Bio se ha vuelto una de las más emblemáticas para la empresa. Y se vienen muchos desarrollos más. Actualmente tienen el Acai, Aguaymanto Camu Camu y Aguaje en jugos naturales, por mencionar algunos. “Tenemos comunidades en Colombia o Ecuador, por ejemplo, con las que trabajamos el mismo concepto”, refiere Augusto Bauer.

En esa línea, sostiene que lo ideal es que puedan impactar en cada país con ese concepto y promover el modelo de negocio. “En esa línea se expande el concepto y la protección a los patrimonios culturales y la biodiversidad”, dice.

Así, destacó que también están en Centroamérica, con proyectos más complejos porque requieren un manejo de superfrutos naturales y ahora están preparando la cadena logística. “Este segundo semestre vamos a ver una mayor participación de esta categoría en todos los mercados”, sostiene.

Y en sus planes no puede faltar Asia, que bajo la línea Amayu y con el concepto de la flor de coco se acaba de hacer un lanzamiento en Tailandia.