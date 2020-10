Más allá de la industria de bebidas que impulsó en el Perú, Carlos Añaños, expresidente del Grupo Aje, emprende un negocio personal ideado precisamente en el contexto de la pandemia. Así, bajo la marca Tiyapuy, incursiona en el sector de alimentos.

Su global CMO, Nathalia Mateus, señaló que la nueva compañía apuesta inicialmente por las categorías de snacks de papas y pastas con super foods, como parte de un portafolio de productos orgánicos y saludables de Ayacucho que irá creciendo.

Para ello, mencionó que hace un mes y medio abrieron una planta de snacks en Lima y otra de pastas en Ayacucho, donde además tienen una planta de acopio de quinua orgánica de agricultores de la zona.

De cara al consumidor final, refirió que participarán en tres canales. Ahora, su portafolio se alista a competir en retailers, mientras que los distribuidores ya están ingresando productos a bodegas y tiendas especializadas.

“Vemos una demanda trasversal en todos los canales y segmentos. El tema de la salud está en todos los consumidores”, comentó a Gestión.

Añadió que la categoría de snacks saludables aun es pequeña frente a los snacks convencionales, pero que la misma crece a doble dígito por cambios en el consumo, y Tiyapuy espera contribuir a dicho avance.

Inversiones

Consultada por las siguientes inversiones luego de la apertura de las referidas plantas, Mateus indicó que el capital se orientará ahora a la distribución y comercialización. Sin embargo, también tienen en mente capex en las plantas.

Y es que, en el objetivo de ampliar el portafolio, la ejecutiva mencionó que invertirán en el desarrollo de nuevas categorías que pongan en valor la agricultura ayacuchana.

No obstante, precisó que no han contemplado la producción de bebidas y que Tiyapuy no tiene un vínculo comercial con AJE para potenciales sinergias, por ahora.

OTROSÍ DIGO

Expansión. En una segunda etapa, Tiyapuy planea exportar sus productos, aunque el periodo previsto se adelantaría. Y es que, desde antes de su lanzamiento en Perú, la global CMO de la empresa, Nathalia Mateus, aseguró que ya tenían propuestas del exterior. “Al inicio, abriremos mercados en América Latina, EE.UU. y luego Europa. Nuestra propuesta de valor de alimentos peruanos nos ha abierto puertas. Tenemos invitaciones formales”, destacó. Así, estimó que las exportaciones comenzarán en el primer trimestre del próximo año.