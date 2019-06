Google y Facebook controlan creciente mercado de publicidad en línea EE.UU.

La industria de la publicidad en internet de Estados Unidos llegaría a los US$ 160,000 millones en el 2023 desde US$ 107,000 millones en el 2018, con Google de Alphabet Inc y Facebook Inc controlando firmemente el mercado, dijo la consultora PwC.

Los dos gigantes tecnológicos controlaron conjuntamente casi el 60% del mercado de publicidad en internet de Estados Unidos en el 2018, según el informe, 3% más que el año anterior.

YouTube , de Google, domina el sector de los videos en línea, mientras que Facebook ha estado expandiendo su producto de video Watch y agregando opciones de publicidad.

Google y Facebook están actualmente bajo la vigilancia de los reguladores estadounidenses por posibles problemas relacionados con la competencia antimonopolio. Las autoridades están vigilando además a Apple Inc y a Amazon.com Inc.

Ganar cuota de mercado es difícil porque las plataformas deben tener características nuevas y específicas, así como cierto grado de tecnología emergente, dijo CJ Bangah, directora de PwC.

Una ventaja que compañías de telecomunicaciones como AT&T tienen sobre Google y Facebook es que se beneficiarán de 5G , la red inalámbrica de próxima generación que se espera que haga realidad la tecnología como los autos autónomos.

"La oportunidad creada para los proveedores de telecomunicaciones es que saben dónde están los consumidores, se están beneficiando de 5G y saben en qué aplicaciones pasan el tiempo los consumidores", apuntó Bangah.