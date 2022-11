En una presentación a los inversionistas el jueves, el fabricante de automóviles dijo que espera que los vehículos eléctricos comiencen a generar ganancias en el 2025. Para este año, la compañía ahora proyecta un flujo de efectivo libre de hasta US$ 11,000 millones, en comparación con la previsión anterior de US$ 7,000 millones a US$ 9,000 millones. Las ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos serán de US$ 13,500 millones a US$ 14,500 millones, reduciendo ambos extremos de su proyección en US$ 500 millones.

Más allá del 2022, la gerencia espera que GM crezca acumulativamente en casi un 50% durante los próximos tres años, con los vehículos eléctricos como un sólido contribuyente al resultado final para el 2025. Bloomberg informó a principios de esta semana que GM planea obtener ganancias con los vehículos eléctricos en ese período de tiempo.

“La capacidad de GM para aumentar las ventas de vehículos eléctricos es el resultado de muchos años de inversión en I+D, diseño, ingeniería, fabricación, nuestra cadena de suministro y una nueva experiencia de cliente de vehículos eléctricos diseñada para ser la mejor de la industria”, dijo la directora ejecutiva Mary Barra. dijo en un comunicado.

Los analistas esperan que los ingresos superen los US$ 153,000 millones este año. Las acciones de GM cerraron con pocos cambios a US$ 38,64 dólares en Nueva York.

Las ventas de vehículos eléctricos deberían superar los US$ 50,000 millones en el 2025, dijo GM. La compañía con sede en Detroit planea construir 400 000 vehículos eléctricos en América del Norte desde el 2022 hasta la primera mitad del 2024. La capacidad de producción alcanzará 1 millón de unidades anuales en América del Norte en el 2025.

Cuota de mercado

El director financiero, Paul Jacobson, dijo que la amplitud del programa EV de GM aumentará su participación de mercado. Para el 2025, su familia de SUV crossover eléctricos, camionetas y modelos de lujo competirán en segmentos que representan alrededor del 70% del volumen de la industria de vehículos eléctricos.

Ahí es cuando GM espera alcanzar el volumen suficiente para obtener una ganancia en toda su cartera de vehículos eléctricos, dijo el director financiero a los periodistas en una conferencia telefónica.

Los vehículos eléctricos no serán tan rentables como los vehículos de combustión interna en ese momento, pero los márgenes de GM en América del Norte aún estarán en el rango de 8% a 10%, dijo Jacobson. Se espera que los vehículos eléctricos obtengan “márgenes ajustados de Ebit de un dígito bajo a medio” en el 2025, dijo la compañía.

Con los créditos para vehículos eléctricos ofrecidos por la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU., GM podría ver la paridad entre los márgenes de los vehículos eléctricos y los vehículos a gasolina.

Los vehículos eléctricos de GM deberían ser elegibles para US$ 3,750 en créditos fiscales al consumidor por vehículo el próximo año, según Jacobson, quien dijo que la compañía comenzará a trabajar para obtener la producción de materiales de batería para calificar para los US$ 7,500 completos después de eso.

Las baterías importan

Una clave para las ganancias de los vehículos eléctricos será la reducción de los costos de las baterías, dijo. GM tiene como objetivo reducir los costos de la batería a alrededor de US$ 87 por kilovatio hora en el 2025 y obtener menos de US$ 70 más adelante en la década.

Con el respaldo de su pronóstico de mayores ganancias y un aumento del flujo de efectivo, GM planea aumentar el gasto de capital hasta US$13,000 millones al año desde US$ 9,000 millones y US$ 10,000 millones. Eso financiará un rápido lanzamiento de sus vehículos eléctricos y modelos de combustión interna, dijo la compañía.

GM también espera que sus furgonetas de reparto eléctricas BrightDrop generen US$ 1,000 millones en ventas el próximo año y US$ 10,000 millones para fines de la década. El negocio de vehículos autónomos de Cruise planea agregar US$ 1,000 millones en ingresos en el 2025, dijo la compañía.

El fabricante de automóviles invierte alrededor de US$ 2,000 millones al año en Cruise, que brinda servicios de robotaxi en San Francisco y se está expandiendo a Austin, Texas y Phoenix. La compañía ha estado brindando viajes sin conductor por la noche y comenzó a brindar servicio diurno para los empleados, dijo el director ejecutivo de Cruise, Kyle Vogt, en Twitter.

Barra dijo que si llega una recesión, GM tendrá que analizar el gasto, pero sostuvo que el fabricante de automóviles está comprometido a invertir en su negocio de vehículos autónomos (AV).

“Somos la única empresa AV que está lista para lanzarse en tres mercados y generar ingresos”, dijo Barra. “Cuando pensamos en la fortaleza del negocio y lo que hemos construido, sentimos que podemos reinvertir en el negocio porque vemos estas grandes oportunidades”.