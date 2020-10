Empresas







GM presenta el Hummer eléctrico con un precio de hasta US$ 112,595 Rivales eléctricos del Hummer, como la camioneta “pickup” Rivian R1T y el Cybertruck de Tesla, modelos que todavía no están en producción pero que se espera aparezcan en el mercado en el 2021 o 2022, son US$ 40,000 más baratos que el modelo de la marca GMC.